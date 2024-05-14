Гризманн признан лучшим французским игрок, выступающий за границей

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим футболистом Франции, выступающим за ее пределами по версии Профсоюза футболистов и тренеров Франции, сообщает пресс-служба UNFP.

В борьбе за награду форвард обогран Эдуардо Камавингу и Орельена Тчуамени (оба «Реал»), Майка Меньяна («Милан») и Вильяма Салиба («Арсенал»).

В 2016 году 33-летний Гризманн впервые получил эту награду.

В этом сезоне футболист провел 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.