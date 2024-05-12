Болельщики «ПСЖ» посвятили Мбаппе баннер на матче с «Тулузой»

Фанаты «ПСЖ» подготовили баннер в честь нападающего команды Килиана Мбаппе на матче с «Тулузой» в 33-м туре французской лиги 1.

На баннере изображен Мбаппе в позе, в которой нападающий часто празднует голы.

Ранее сообщалось, что часть болельщиков парижан освистала Мбаппе перед игрой.

Матч против «Тулузы» — последний для Мбаппе на домашнем стадионе «ПСЖ».10 мая 25-летний француз объявил об уходе из команды по окончании сезона. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом. Ожидается, что он перейдет в «Реал».

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года.