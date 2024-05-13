«Монако» Головина стал вице-чемпионом Франции
«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 33-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Победу монегаскам принесли голы Кассума Уттара (52-я минута) и Юссуфа Фофана (65-я). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.
«Монако» (64 очка) за тур до завершения чемпионата гарантировал себе второе место по итогам сезона. Команда Ади Хюттера опережает «Лилль», занимающий третье место, на 6 очков.
«Монпелье» (40) идет 12-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|20
|10
|2
|77-32
|70
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|32
|12
|11
|9
|50-39
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
11
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
12
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|1 : 1
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|1 : 0
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|0 : 1
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|0 : 2
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|1 : 2
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|1 : 3
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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