«Монако» Головина стал вице-чемпионом Франции

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 33-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победу монегаскам принесли голы Кассума Уттара (52-я минута) и Юссуфа Фофана (65-я). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.

«Монако» (64 очка) за тур до завершения чемпионата гарантировал себе второе место по итогам сезона. Команда Ади Хюттера опережает «Лилль», занимающий третье место, на 6 очков.

«Монпелье» (40) идет 12-м в турнирной таблице.