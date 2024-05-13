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Сегодня, 00:02

«Монако» Головина стал вице-чемпионом Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монако».
Фото AFP

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 33-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победу монегаскам принесли голы Кассума Уттара (52-я минута) и Юссуфа Фофана (65-я). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.

«Монако» (64 очка) за тур до завершения чемпионата гарантировал себе второе место по итогам сезона. Команда Ади Хюттера опережает «Лилль», занимающий третье место, на 6 очков.

«Монпелье» (40) идет 12-м в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:2
Монако

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
1
0
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Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Тулузой»

«Клермон» уступил «Лиону» и вылетел из лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
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34 тур
10.05 22:00
Брест – Реймс
 1 : 1
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 1 : 0
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 0 : 1
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 0 : 2
12.05 22:00
Нант – Лилль
 1 : 2
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 1 : 3
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 2 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 23 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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