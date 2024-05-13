В «Челси» довольны прогрессом Сантоса в играх за «Страсбур»

Руководство «Челси» довольно выступлением полузащитника Андрея Сантоса за «Страсбур», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы высоко ценят игру 20-летнего бразильца, особенно в последнем матче чемпионата Франции против «Метца» (2:1), где полузащитник забил победный гол.

В текущем сезоне Сантос провел 10 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.