Невилл раскритиковал Рангника за посещение крикета после вылета «Манчестер Юнайтед» из Лиги Чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника.

Защитник остался недоволен тем, что Рангник посетил тестовую встречу по крикету между сборными Англии и Вест-Индии, прошедшей в Барбадосе.

«Было время, когда игроки, тренеры и руководители «Манчестер Юнайтед» не пошли бы даже в местный итальянский ресторан после домашней ничьей, не то что после вылета из еврокубков, — приводит слова Невилла Pundit Arena. — На прошлой неделе мы видели представителей клуба на «Формуле-1», концертах, крикете и боях UFC. Эти люди ничего не понимают».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико».