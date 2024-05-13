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Сегодня, 14:08

Головин: «Для меня важно быть участником Лиги чемпионов, это идет еще со времен ЦСКА»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков монегасков с завоеванием путевки в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идет еще со времен выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путевку в него по итогам сезона.

Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке. Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» по итогам сезона-2023/24 гарантировал себе второе место в чемпионате Франции. Это позволило команде отобраться в групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз «Монако» выступал в главном европейском турнире в сезоне-2018/19 и занял последнее место в группе с «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге».

 

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
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4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
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4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
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