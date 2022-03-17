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Дель Пьеро — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов: «Во втором тайме они выключились»

Дель Пьеро высказался об игре «Ювентуса» после вылета из Лиги чемпионов
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Я увидел хороший первый тайм. «Ювентус» хорошо оборонялся, и у «Вильярреала» было немного моментов. Во втором тайме «Юве» выключился. Они пробили в штангу, вратарь почти взял пенальти, но у «Ювентуса» были недостатки во втором тайме.

У команды было мало идей, они не рисковали. Если вы хотите что-то создавать, то должны двигать мяч быстрее», - приводит слова Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Вильярреалу» (0:3). В первом матче команды сыграли вничью. Таким образом «Вильярреал» прошел в следующую стадию.

Источник: https://football-italia.net/del-piero-highlights-juventus-errors-against-villarreal/
Алессандро Дель Пьеро
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ФК Ювентус
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