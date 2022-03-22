Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о возможном назначении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в «Манчестер Юнайтед».

«Я смеялся, когда услышал о том, что Гари Невилл предложил «Манчестер Юнайтед» назначить Диего Симеоне новым главным тренером, — приводит слова Фаулера Mirror. — Я не говорю, что Симеоне играет в антифутбол, но то, как его команда иногда ведет себя на поле, вот эти ужасные вещи и тактика — все это не для «Манчестер Юнайтед».

По мнению экс-нападающего, спустя несколько недель после назначения Симеоне болельщики «Манчестер Юнайтед» начнут протестовать.

«Даже если Диего что-то выиграет, долго мириться с этим болельщики не будут. Есть определенные ожидания от того, как команда должна играть, эти основы были заложены еще Басби и Фергюсоном. Он не понравится никому, кто любит футбол. Симеоне не подходит «Манчестер Юнайтед». Его идея — мешать играть соперникам», — сказал он.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» по итогам двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Атлетико» и вылетел из турнира.

Ранее за кандидатуру Симеоне на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» выступили несколько бывших игроков команды, включая Гари Невилла и Роя Кина.