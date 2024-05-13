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Сегодня, 10:48

Mundo Deportivo: вингер «ПСЖ» Хави Симонс хочет перейти в «Барселону»

Руслан Минаев
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Выступающий на правах аренды за «Лейпциг» вингер «ПСЖ» Хави Симонс хочет перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в контракте игрока с парижским клубом есть пункт, по которому он будет иметь право выбора в том случае, если столичный клуб решит не оставлять его на следующий сезон. Представители игрока намерены связаться с «Барселоной» в ближайшее время.

Симонс в этом сезоне провел за «Лейпциг» 42 матча, забил 9 голов и сделал 15 результативных передач. Контракт 21-летнего нидерландца с «ПСЖ» действует до лета 2027 года.

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ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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