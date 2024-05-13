«Монако» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 6 лет

«Монако» по итогам сезона-2023/24 гарантировал себе второе место в чемпионате Франции.

Это позволило монегаскам отобраться в групповой турнир Лиги чемпионов в следующем сезоне. В последний раз «Монако» выступал в главном европейском турнире в сезоне-2018/19, заняв последнее место в группе с «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге».

«Монако» с 64 очками занимает первое место в лиге 1, отставая от «ПСЖ» на 6 очков и опережая «Лилль» на 6 баллов.