«Монако» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 6 лет
«Монако» по итогам сезона-2023/24 гарантировал себе второе место в чемпионате Франции.
Это позволило монегаскам отобраться в групповой турнир Лиги чемпионов в следующем сезоне. В последний раз «Монако» выступал в главном европейском турнире в сезоне-2018/19, заняв последнее место в группе с «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге».
«Монако» с 64 очками занимает первое место в лиге 1, отставая от «ПСЖ» на 6 очков и опережая «Лилль» на 6 баллов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|20
|10
|2
|77-32
|70
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|32
|12
|11
|9
|50-39
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
11
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
12
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|1 : 1
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|1 : 0
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|0 : 1
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|0 : 2
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|1 : 2
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|1 : 3
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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