Месси рассказал игрокам «Барселоны», что ему сложно адаптироваться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал друзьям из «Барселоны», что испытывает трудности с адаптацией в парижском клубе, сообщает El Confidencial.

По данным источника, аргентинец на прошлой неделе побывал в Барселоне, где встретился с игроками сине-гранатовых Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Он также пообщался с главным тренером «Барселоны» Хави. За ужином футболист рассказал игрокам, что ему до сих пор не удалось адаптироваться в «ПСЖ».

34-летний аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в «ПСЖ». На счету Месси шесть голов в 18 встречах за «ПСЖ».