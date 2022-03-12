Нападающий «ПСЖ» Мбаппе подпишет контакт с «Реалом» на следующей неделе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подпишет контакт с «Реалом» в середине следующей недели, сообщает Marca.

По информации источника, официально о переходе 23-летнего француза в мадридский клуб объявят в конце сезона.

Отмечается, что нападающий получит от «Реала» получит подписной бонус в размере 60-80 миллионов евро. Зарплата Мбаппе по соглашению составит 25 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.