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Сегодня, 03:20

Курзава покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Левен Курзава покинет клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний француз уйдет летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Курзава провел один матч за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне защитник был арендован «Фуохэмом» и провел за лондонцев 6 матчей, забив два гола и сделав результативную передачу.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
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 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
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 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
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 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
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 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
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 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
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 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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