Курзава покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента
Защитник «ПСЖ» Левен Курзава покинет клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 31-летний француз уйдет летом в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Курзава провел один матч за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне защитник был арендован «Фуохэмом» и провел за лондонцев 6 матчей, забив два гола и сделав результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|20
|10
|2
|77-32
|70
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|32
|12
|11
|9
|50-39
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
11
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
12
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|3 : 1
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 1
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|2 : 3
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|3 : 4
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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