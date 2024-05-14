Курзава покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава покинет клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний француз уйдет летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Курзава провел один матч за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне защитник был арендован «Фуохэмом» и провел за лондонцев 6 матчей, забив два гола и сделав результативную передачу.