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Слуцкий разрывает Китай! Стал тренером месяца второй раз подряд

Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Зенит»
Не знает поражений.

Переезд захандрившего Леонида Слуцкого в Китай зимой казался авантюрой, но сейчас это не имеет значения. Дела у тренера в «Шанхай Шэньхуа» идут просто прекрасно — кажется, перезагрузка пошла на пользу.

Леонид Викторович с ходу громко заявил о себе, в первом же матче завоевав трофей — местный Суперкубок. Тогда в дерби удалось победить главного соперника — «Шанхай Порт». Но даже после такого успеха местная пресса не торопилась короновать Слуцкого — китайские издания считали, что российский тренер добавит свежести и прокачает молодых футболистов, но за титулы бороться не будет.

Слуцкий старается всех переубедить. В марте «Шанхай Шэньхуа» одержал три победы с общим счетом 7:0 и возглавил турнирную таблицу — Леониду Викторовичу присвоили звание лучшего тренера месяца. А после пятого выигрыша кряду оказалось, что специалист выдал сильнейший старт в истории клуба.

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В апреле Слуцкий не сбавил — три победы, две ничьи и чистое первое место. Плюс еще одна награда лучшему тренеру месяца — вторая подряд. И это при том, что в апреле тренера ждали настоящие испытания — встречи с непростыми соперниками вроде «Бэйцзин Гоань» или «Шанхай Порт». В обоих случаях «Шанхай Шэньхуа» не смог победить, но и не позволил себя обыграть.

В мае успешный отрезок «Цветка Шанхая» еще не закончился. Команда Слуцкого одержала две разгромные победы подряд (оба раза — 4:0), правда, притормозив в последнем туре — не смогла забить в ворота «Тяньцзинь Тэда». Но это все еще не поражение, так что беспроигрышная серия «Шанхая» идет, хотя голевая и оборвалась на 11 матчах.

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Слуцкий, похоже, отлично освоился в команде — на данный момент у него лучшая оборона в лиге, всего четыре пропущенных мяча в 11 турах. Атаку Леонид Викторович тоже мощно зарядил — при российском специалисте ярко выглядят полузащитник Тейшейра (6+2 по системе «гол плюс пас» с начала сезона) и нападающий Андре Луис (9+4 в 11 матчах).

Может ли сейчас что-то остановить Слуцкого? Ноль забитых в ворота среднего соперника в последнем туре говорят о том, что риски есть. Да и с атакой не все гладко — судя по всему, «Шанхай Шэньхуа» испытывает проблемы с позиционным нападением, и скоро соперники найдут, как воспользоваться этой слабостью, если тренерский штаб ее не устранит.

Плюс главный конкурент — «Шанхай Порт» — совсем близко. Соперник по дерби отстает на три очка, но имеет матч в запасе. А значит, по итогам 11 туров есть все шансы поравняться.

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Но ничего из вышеперечисленного еще не произошло, и даже если случится — заслуг Слуцкого это не умалит. Леонид Викторович ворвался в чемпионскую гонку, хотя от него этого особенно не ждали, навязал борьбу «Порту». Теперь шанхайское дерби — главное в Китае, и именно в нем, как сейчас кажется, решится судьба чемпионской гонки.

Благодарить за это болельщикам надо в первую очередь российского тренера. Ну а Слуцкому можно только позавидовать — его китайское приключение с каждой неделей становится все интереснее и богаче событиями.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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