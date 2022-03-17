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«Хочу, чтобы мы были теми, с кем никто не захочет играть». Тухель — о том, какой он хочет видеть команду

Тухель высказался о предстоящей жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящей жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что хочет видеть синих в качестве команды, с которой никто не захочет играть.
«Я хочу, чтобы мы были командой, с которой никто не захочет играть. В такой роли мы видим себя в четвертьфинале. Делать это снова и снова — большой шаг. Поэтому мы боремся за топ-4, пожалуй, в самой сложной лиге мира. Это пробуждает в нас самое лучшее, и мы хотим быть командой, против которой никто не хочет играть. Посмотрим», — цитирует Тухеля официальный сайт синих.
«Челси» обыграл «Лилль» по сумме двух матчей со счетом 4:1 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 18 марта.

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