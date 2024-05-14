Дембеле пошутил о переходе Мбаппе в Саудовскую Аравию

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле поделился мнением о будущем форварда Килиана Мбаппе.

«Куда уйдет Мбаппе? В Саудовскую Аравию, как просил Десайи», — пошутил футболист на церемонии вручения наград лиги 1.

Ранее Марсель Десайи посоветовал Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» и отправиться в клуб из Саудовской Аравии.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента. В СМИ пишут, что он продолжит карьеру в мадридском клубе.