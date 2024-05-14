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Сегодня, 06:17

Дембеле пошутил о переходе Мбаппе в Саудовскую Аравию

Виктория Кравченко
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Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле поделился мнением о будущем форварда Килиана Мбаппе.

«Куда уйдет Мбаппе? В Саудовскую Аравию, как просил Десайи», — пошутил футболист на церемонии вручения наград лиги 1.

Ранее Марсель Десайи посоветовал Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» и отправиться в клуб из Саудовской Аравии.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента. В СМИ пишут, что он продолжит карьеру в мадридском клубе.

Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Курзава покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 23 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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