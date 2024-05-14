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«Тоттенхэм» против Гвардиолы и своих болельщиков. Колонка Казанского — о чемпионской развязке в АПЛ

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в перенесенном матче АПЛ
Денис Казанский
Колумнист
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Фото «СЭ»
Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» описывает самый драматичный сюжет английского сезона.

Что бы вы сказали человеку, который болеет против своей команды? Вызвали бы ему «специальную машину» или, быть может, просто ограничились диагнозом «нерукопожатный»? В любом случае на такого болельщика вы явно смотрели бы с подозрением. Правда?

Во вторник вечером таких будет целый стадион. Почти. Гостевой сектор на лондонском «Тоттенхэм Стэдиум» начнет гнать своих вперед — «Манчестер Сити» приезжает за победой. А вот болельщики «Тоттенхэма» не будут против поражения своей команды. Возможная потеря очков сделает «Арсенал» явным фаворитом гонки. Этого допустить нельзя. Чемпионство «канониров» для болельщиков «шпор» будет личной трагедией.

Главный тренер шпор Анже Постекоглу реагирует предсказуемо: «Я этого не понимаю и никогда не пойму. Я был участником одного из самых серьезных противостояний в мире между «Селтиком» и «Рейнджерс». Но я никогда не мог понять, когда кто-то хочет, чтобы своя команда проиграла. Неужели мы не должны просто выйти и победить? Это же естественно. Как думают и чувствуют, мне не очень интересно».

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Микель Артета. Судьба чемпионства АПЛ решится в последнем туре. «Арсенал» и «Сити» не дадут нам заскучать!

Чемпионская гонка в Англии дошла до эндшпиля.

«Арсенал» сделал все что мог — на очень тяжелой территории коллектив Артеты обыграл другой «Манчестер» — 1:0.

Если где и ожидалась потеря очков «канонирами», то как раз здесь. «Арсенал» уже традиционно неудачно гостит на «Олд Траффорд».

Но в этом году все было спокойно.

«Арсенал» боялся проиграть, «Юнайтед» не знал, как выиграть. На это было грустно смотреть.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. В АПЛ тоже яркая золотая гонка: «Арсенал» победил «МЮ», так что чемпион определится в последнем туре

Когда на кону титул — не до изысков. Нужен результат. Артета его получил и проделал еще одну дырку в крыше чудовищного сезона красного Манчестера. Его затопило.

Как и стадион «Олд Траффорд». В день игры на легендарный стадион рухнул типично английский ливень. Крыша протекла в прямом смысле этого слова. В литературе, живописи и музыке это называется «символизм».

«Арсенал» возглавил таблицу, и теперь внимание всего острова сфокусировано на северной части Лондона.

«Сити» против «Тоттенхэма» на его арене чувствует себя так же некомфортно, как и «Арсенал» на поле «Олд Траффорд». Пять матчей подряд Гвардиола не мог не то что обыграть «шпор» в Лондоне — он не мог забить! Максимально неудобная ситуация. Даже неловкая в какой-то степени. Чтобы одна из самых результативных команд в английской истории и не забивала пять матчей одному сопернику, да как это вообще возможно? «Тоттенхэм» менял тренеров, периодически нырял в скандалы, но не пропускал мячей.

Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

В январе «Сити» играл здесь, смог попасть в ворота и победить. Но есть нюанс. Это был матч на Кубок.

Теперь решающая игра чемпионата. Никто не сомневается, что в последнем туре «Сити» дома обыграет немотивированный «Вест Хэм».

А вот с «Тоттенхэмом» что-то может пойти не так.

Единственное, в чем могут быть уверенны футболисты Пепа, — они вряд ли столкнутся с недружелюбной атмосферой.

Ненависть между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» появилась в начале прошлого века. «Арсенал» переехал из восточного района Лондона на север и построил свой стадион в паре километров от арены «Тоттенхэма». Соседство никому не нравилось. Это было предпосылкой к большому конфликту, который разгорелся в 1919 году. Лига решила расшириться. Или сделать так, чтобы команды не вылетели. «Челси» оставили. А судьбу еще одного места решили голосованием. «Тоттенхэм» прокатили, и совершенно неожиданно на его место в лиге попал... пятый клуб второго дивизиона — «Арсенал». Болельщики «шпор» до сих пор уверены, что это дело махинаций сэра Генри Норриса, тогдашнего босса «Арсенала».

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; Букайо Сака, Деклан Райс и&nbsp;Вильям Салиба после победы над &laquo;Тоттенхэмом&raquo;. «Арсенал» на ровном месте придумал проблемы в дерби с «Тоттенхэмом». Но остался в гонке за титул

С течением истории градус напряженности только рос. Переходы из одного клуба в другой были. Но жить с прозвищем Иуда очень сложно. Об этом может рассказать Сол Кэмпбелл.

Масштаб ненависти видел своими глазами. Однажды оказался на дерби северного Лондона. Перед стадионом «Уайт Харт Лэйн» стояла небольшая палатка. В ней продавалась туалетная бумага. С эмблемой «Арсенала». За бумагой была очередь.

В словаре фанатов «шпор» есть выражение «День святого «Тоттенхэма». Его отмечают, когда «Арсенал» набирает меньше очков в чемпионате, чем сосед. Праздник редкий. В этом году его снова не планируют. Но может быть еще хуже. Гораздо.

Чемпионство «Арсенала» благодаря «Тоттенхэму». Как это пережить?

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
Микель Артета
0
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Судьба чемпионства АПЛ решится в последнем туре. «Арсенал» и «Сити» не дадут нам заскучать!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
2
 Ман. Сити 36 26 7 3 91-33 85
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 36 19 6 11 71-59 63
6
 Ньюкасл 36 17 6 13 79-57 57
7
 Челси 36 16 9 11 73-61 57
8
 МЮ 36 16 6 14 52-56 54
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 36 12 12 12 54-58 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 0 : 4
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 1 : 1
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 2 : 1
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 3 : 1
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 1 : 3
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 2 : 3
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 0 : 1
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 32 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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