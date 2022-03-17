Вратаря «Вильярреала» Рульи признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь испанского «Вильярреала» Херонимо Рульи признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В победном матче 1/8 финала турнира против «Ювентуса» (3:0) 29-летний голкипер совершил пять сэйвов. По итогам двух матчей «Вильярреал» обыграл туринский клуб с общим счетом 4:1.

Помимо аргентинца на звание игрока недели претендовали нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, полузащитник «Атлетико» Коке и хавбек «Челси» Кристиан Пулишич.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.