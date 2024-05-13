Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:05

«Клермон» уступил «Лиону» и вылетел из лиги 1

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

«Клермон» дома проиграл «Лиону» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 53-й минуте забил Орель Мангаля.

«Клермон» лишился шансов на сохранение места в лиге 1 — команда занимает последнее, 18-е место с 25 очками и за тур до конца сезона-2023/24 отстает на 4 очка от «Метца», идущего на 16-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых матчах.

В «Клермоне» на правах аренды выступает нападающий «Спартака» Шамар Николсон. Также в команде играет экс-защитник красно-белых Максимилиан Кофрие.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:1
Лион

В параллельных матчах «Метц» уступил «Страсбуру» (1:2), а «Лорьян» — «Марселю» (1:3). «Лорьян», который занимает 17-е место с 26 очками, все еще сохраняет шансы на сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата Франции. Для этого команде в последнем туре нужно разгромить «Клермон» с преимуществом как минимум в 4 гола и ожидать, что «ПСЖ» победит «Метц» с преимуществом как минимум в 3 гола.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:1
Лорьян
Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:1
Метц

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лион
1
1
Читайте также
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Американцы сравнили китайский допинг с «делом Ефимовой»
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Победный ассист Дадонова, конец голевой серии Ничушкина и спасение «Каролины» благодаря русским. Что произошло в Кубке Стэнли 12 мая
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» Головина стал вице-чемпионом Франции

«Монако» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 6 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 22:00
Брест – Реймс
 1 : 1
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 1 : 0
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 0 : 1
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 0 : 2
12.05 22:00
Нант – Лилль
 1 : 2
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 1 : 3
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 23 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости