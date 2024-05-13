«Клермон» уступил «Лиону» и вылетел из лиги 1

«Клермон» дома проиграл «Лиону» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 53-й минуте забил Орель Мангаля.

«Клермон» лишился шансов на сохранение места в лиге 1 — команда занимает последнее, 18-е место с 25 очками и за тур до конца сезона-2023/24 отстает на 4 очка от «Метца», идущего на 16-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых матчах.

В «Клермоне» на правах аренды выступает нападающий «Спартака» Шамар Николсон. Также в команде играет экс-защитник красно-белых Максимилиан Кофрие.

В параллельных матчах «Метц» уступил «Страсбуру» (1:2), а «Лорьян» — «Марселю» (1:3). «Лорьян», который занимает 17-е место с 26 очками, все еще сохраняет шансы на сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата Франции. Для этого команде в последнем туре нужно разгромить «Клермон» с преимуществом как минимум в 4 гола и ожидать, что «ПСЖ» победит «Метц» с преимуществом как минимум в 3 гола.