«Клермон» уступил «Лиону» и вылетел из лиги 1
«Клермон» дома проиграл «Лиону» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 0:1.
Единственный гол на 53-й минуте забил Орель Мангаля.
«Клермон» лишился шансов на сохранение места в лиге 1 — команда занимает последнее, 18-е место с 25 очками и за тур до конца сезона-2023/24 отстает на 4 очка от «Метца», идущего на 16-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых матчах.
В «Клермоне» на правах аренды выступает нападающий «Спартака» Шамар Николсон. Также в команде играет экс-защитник красно-белых Максимилиан Кофрие.
В параллельных матчах «Метц» уступил «Страсбуру» (1:2), а «Лорьян» — «Марселю» (1:3). «Лорьян», который занимает 17-е место с 26 очками, все еще сохраняет шансы на сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата Франции. Для этого команде в последнем туре нужно разгромить «Клермон» с преимуществом как минимум в 4 гола и ожидать, что «ПСЖ» победит «Метц» с преимуществом как минимум в 3 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|20
|10
|2
|77-32
|70
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|32
|12
|11
|9
|50-39
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
11
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
12
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|1 : 1
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|1 : 0
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|0 : 1
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|0 : 2
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|1 : 2
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|1 : 3
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|2 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2