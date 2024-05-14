Тома Менье прокомментировал решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»

Бельгийский футболист Тома Менье прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ».

«Он хочет написать историю не только во Франции, но и во всем мире. Это показатель великого футболиста. Ему хочется быть лучшим везде. Он может и в Англии оказаться. Роналду так делал, например. Чтобы показать себя всему миру, нужно побеждать везде», — цитирует Менье Lequipe.

Ранее француз написал прощальный пост.