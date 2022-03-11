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Сегодня, 23:38

Чемпионат Франции, 28-й тур: «ПСЖ» против «Бордо», «Страсбур» — «Монако» и другие матчи

«ПСЖ» сыграет против «Бордо», «Страсбур» примет «Монако» в матче лиги 1
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Франции по футболу. «ПСЖ» дома сыграет с «Бордо», «Монако» Александра Головина в гостях проведет встречу со «Страсбуром».

Франция. Лига 1. 28-й тур
11 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Сент-Этьен
Франция. Лига 1. 28-й тур
12 мар, 19:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Ницца
Франция. Лига 1. 28-й тур
12 мар, 23:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Нант
Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бордо
Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Реймс
Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Лорьян
Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
Ланс
Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 17:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 19:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Ренн
Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 22:45. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Марсель

Лига 1: новости и статьи, обзоры матчей чемпионата и Кубка Франции по футболу, турнирная таблица, фото и статистика игроков

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Источник: Месси может объявить о желании покинуть «ПСЖ» по окончании сезона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 - : -
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 - : -
12.03 23:00
Труа – Нант
 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
13.03 19:05
Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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