«ПСЖ» сыграет против «Бордо», «Страсбур» примет «Монако» в матче лиги 1

Расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Франции по футболу. «ПСЖ» дома сыграет с «Бордо», «Монако» Александра Головина в гостях проведет встречу со «Страсбуром».

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