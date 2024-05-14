Мбаппе опубликовал эмоциональный пост после получения титула лучшего игрока лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в соцсетях опубликовал эмоциональный пост после получения титула лучшего игрока лиги 1. В нем он поблагодарил за любовь и поддержку команду и футболистов.

«Я никогда не забуду особенные моменты, которые я смог провести с клубом. Спасибо моим товарищам по команде и сотрудникам этого особого и престижного клуба «ПСЖ» за то, что постоянно позволяли мне быть лучшей версией себя. Я ухожу с высоко поднятой головой, но никогда не забывая, что я бесконечно благодарен вам», — написал Мбаппе.

Фанаты «ПСЖ» подготовили баннер в честь нападающего команды Килиана Мбаппе на матче с «Тулузой» в 33-м туре лиги 1.