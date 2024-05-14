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«Спартак» может спасти драматичный сезон трофеем. Но переиграть Игнашевича — сложная задача для Слишковича

«Балтика» сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России
Максим Никитин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович.
Владимир Слишкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Никитин — о кубковой встрече красно-белых с «Балтикой».
FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал
14 мая, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Спартак

Смотрел матч «Ростова» и «Балтики» в студии после съемки одного видеопроекта. И говорил, что что калининградцы для «Спартака» — соперник намного более тяжелый, чем команда Карпина.

И дело даже не в последних кошмарных результатах ростовчан, а в игре балтийцев, которые хоть и торчат в самом низу таблицы, но потенциал имеют гигантский. Просто не всегда его демонстрируют.

«Балтика» — организованная команда. Еще до начала чемпионата Игнашевич в одном из интервью рассказывал, что в свое время следил за «Бернли» Шона Дайча, где многое построено на автоматизмах и фланговой игре.

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Как пример: гол «Балтики» в ворота «Урала» на 16-й секунде встречи — не случайность. Игнашевич отрабатывает розыгрыш мяча с центра поля в формате стандарта, который может привести к опасному моменту. «Балтика» после перерыва — лидер РПЛ по ударам в первые 30 секунд матча. И это показатель, что балтийцы уделяют много внимания деталям.

Правда, есть один нюанс очень странный: центральный защитник Иван Остойич по желанию главного тренера вдруг превратился в центрального нападающего. Ситуация в целом понятна: «Балтика» атакует флангами, поэтому в центре нужен рослый игрок, который готов цепляться за верховые мячи. Но все равно выглядит очень необычно. И даже революционно, если бы поклонники «Спартака» не знали о маневрах Тедеско с Ильей Кутеповым.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото ФК «Балтика»

Весной «Балтика» на отрезке до двух последних игр (против «Динамо» и «Урала») показывала приличную форму (8 матчей: 4 победы, 1 ничья и 3 поражения), а в двух последних встречах, которые в итоге балтийцы проиграли, команда Игнашевича вела в счете.

Исход калининградского триллера, после которого «Динамо» превратилось в главного претендента на чемпионство, а «Балтика» — в главного неудачника, логикой не объясняется совершенно. Ведь еще на 91-й минуте все складывалось наоборот: «Балтика» набирала 29 очков и выпрыгивала из зоны вылета, а «Динамо» грустило об упущенной золотой возможности.

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Еще важное: «Балтика» — домашняя команда. Шесть из семи побед в чемпионате балтийцы добыли на своем поле.

Владимир Слишкович перед кубковой встречей провел ощутимую ротацию в чемпионате и снова выиграл. На этот раз спартаковцы ужасно вкатились в матч, проиграли опорную зону и сделали все, чтобы «Краснодар» не отвалился от чемпионской гонки. Но в итоге магический удар Зобнина ротацию Слишковича снова оправдал.

Футболисты «Спартака» после победы над «Динамо» в Кубке России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Интересно, что босниец придумает на этот раз. Если «Балтика» играет примерно в одной схеме, то «Спартак» иногда переходит с двух центральных защитников на трех. И наоборот.

Лично мне кажется логичным такой вариант состава красно-белых. Схема — 3-4-1-2. Тройка обороны — Литвинов-Дуарте-Чернов, латерали — Денисов и Зобнин, центр полузащиты — Пруцев-Мартинс, впереди Угальде-Игнатов-Бонгонда.

Владимир Слишкович. «Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

Почему я говорю, что для «Спартака» это будет сложная игра?

Во-первых, красно-белые не всегда качественно входят в игру со старта, а «Балтика» делает это замечательно.

Во-вторых, у Калининграда есть шанс отмазаться за сезон в РПЛ. Да, там еще будут шансы, но финал FONBET Кубка России — уже индикатор качества работы Игнашевича и менеджмента.

Ну а для красно-белых спасти скандальный и настолько драматический сезон можно только трофеем. Поэтому и здесь мотивация запредельная.

Но для этого нужно совершить пару уверенных шагов.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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