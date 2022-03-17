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17 марта, 23:49

Бонуччи извинился перед болельщиками после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился эмоциями после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Впервые в своей карьере посмотрев матч со стороны, не имея возможности выйти на поле, я понял, что чувствуют в такие дни болельщики. Единственное, что мы можем сейчас сделать — извиниться перед всеми.

Но мы должны все вместе превратить это разочарование в злость, с которой подойдем к следующим матчам, и выполнить оставшиеся задачи», — написал Бонуччи в Instagram.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Вильярреалу» (0:3). В первом матче команды сыграли вничью. Таким образом «Вильярреал» прошел в следующую стадию.

Источник: https://www.instagram.com/p/CbMvzPJMa8w/?utm_source=ig_embed
Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Ювентус
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