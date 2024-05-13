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Сегодня, 20:06

В «ПСЖ» опровергли информацию о драке Мбаппе с президентом клуба Аль-Хелаифи

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

В «ПСЖ» назвали ложной информацию о драке форварда команды Килиана Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи перед матчем 33-го тура лиги 1 с «Тулузой» (1:3), сообщает Marca.

Ранее появилась информация о том, что функционер хотел выяснить, почему футболист не упомянул его в своем прощальном видео. Отмечалось, что для разговора француз и Аль-Хелаифи ушли в отдельное помещение, из которого доносились крики и звуки борьбы.

«Прискорбно видеть, что сегодня днем распространилось еще больше фейковых новостей. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы договориться об уходе Мбаппе в конце сезона . Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе перед прошлым матчем», — заявили в клубе.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Его контракт с командой истекает летом этого года. Матч с «Тулузой» стал для 25-летнего футболиста последней домашней игрой на «Парк де Пренс» в составе парижан.

Источник: https://www.marca.com/futbol/psg/2024/05/13/6642531d22601d7d068b45ba.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 23 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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