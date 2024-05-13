В «ПСЖ» опровергли информацию о драке Мбаппе с президентом клуба Аль-Хелаифи
В «ПСЖ» назвали ложной информацию о драке форварда команды Килиана Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи перед матчем 33-го тура лиги 1 с «Тулузой» (1:3), сообщает Marca.
Ранее появилась информация о том, что функционер хотел выяснить, почему футболист не упомянул его в своем прощальном видео. Отмечалось, что для разговора француз и Аль-Хелаифи ушли в отдельное помещение, из которого доносились крики и звуки борьбы.
«Прискорбно видеть, что сегодня днем распространилось еще больше фейковых новостей. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы договориться об уходе Мбаппе в конце сезона . Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе перед прошлым матчем», — заявили в клубе.
10 мая Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Его контракт с командой истекает летом этого года. Матч с «Тулузой» стал для 25-летнего футболиста последней домашней игрой на «Парк де Пренс» в составе парижан.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|20
|10
|2
|77-32
|70
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|32
|12
|11
|9
|50-39
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
11
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
12
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|3 : 1
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 1
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|2 : 3
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|3 : 4
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2