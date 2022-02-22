Семак использовал пять схем в матче с «Бетисом». Какая из них работала лучше?

Тактический конструктор от главного тренера «Зенита».

Изначально «Зенит» на матч с «Бетисом» вышел с расстановкой 4-4-1-1. Вильмар Барриос, Клаудиньо и Вендел короткими передачами через центр должны были прижимать соперника к воротам, а Малком с располагающимся на позиции оттянутого нападающего Далером Кузяевым — делать открывания и врываться в штрафную. На деле получилось так, что желание главного тренера Сергея Семака показать себя в атаке сильно навредило защите.

Барриос был сосредоточен только на выходе из обороны, а в тройку центральных защитников, как регулярно происходило раньше, колумбиец не опускался и оказывался в проигрышном положении при быстрых выпадах противника. Из-за отсутствия рядом футболиста с хорошим отбором Ярослав Ракицкий и Дмитрий Чистяков выступили не лучшим образом: они не встречали соперника, не держали позицию и не понимали, как страховать друг друга. По этой причине «Зенит» уже в первые двадцать минут первого тайма пропустил дважды.

«Плохо вошли в игру. Начало провели неважно — и в том, что касается атаки, и в том, что касается обороны. Командные, индивидуальные ошибки в обороне привели к тому, что мы пропустили три мяча в первом тайме», — объяснял Семак после матча.

После второго пропущенного гола сине-бело-голубые перешли на 4-1-3-2. В этой расстановке Барриос располагался между линиями и успевал при позиционной обороне опекать Хуанми. Вендел и Клаудиньо начали играть чуть шире, за счет чего давили на слабое место «Бетиса» — фланги защиты. В нападении «Зенит» кренило вправо: Артем Дзюба чаще играл против Алекса Морено, которого значительно превосходил в габаритах, а Вячеслав Караваев не стеснялся далеко забегать по бровке. Ракицкий, у которого до этого не шла игра, выравнял всю линию обороны, а сам закидывал мяч на полуфланги питерцев при помощи диагоналей.

Благодаря перестроениям «Зенит» стал куда более сбалансированным. Сине-бело-голубые дали возможность Малкому двигаться по всему фронту нападения, что привело к голу и предголевой передаче бразильца при первом забитом мяче, а двум центрбекам больше не нужно было высоко встречать соперников. Третий пропущенный гол «Зенита» — следствие персональных ошибок отдельных футболистов.

Что касается прессинга, то тут Семак выбрал расстановку 4-4-2. Начинал давление у «Зенита», как ни странно, Дзюба. Форвард выдвигался на игрока с мячом с фланга и пытался корпусом оттеснять соперника от него. Далее Малком и Клаудиньо заходили с другого края и таким образом хотели с двух сторон зажать соперника в ограниченном пространстве. Так, по задумке тренерского штаба сине-бело-голубых, «Бетис» должен был лишаться владения. Казалось, что испанцы начнут выбивать мяч вперед, а там высокорослые защитники команды Семака легко выигрывали бы верховые дуэли. Однако в этой встрече испанцы проседали по точности забросов — лишь 39 процентов длинных передач дошло до цели. Поэтому владение доставалось «Зениту» почти сразу после того, как питерцы персонально разбирали соперников и шли в единоборства. С выходом на замену Ивана Сергеева прежний темп прессинга сохранился: нападающий не только предоставлял партнерам пространство для маневра, смещаясь вглубь поля, но и умело перекрывал все каналы для передач испанцев в финальной трети, заставляя их торопиться с пасом.

Вторую половину встречи «Зенит» начал с расстановкой 3-4-3. Вместо Ракицкого и Караваева на поле вышли Данил Круговой и Андрей Мостовой. Первый занял место левого латераля, Дуглас Сантос стал центральным защитником (в тройке также были Барриос и Чистяков), Мостовой играл левого нападающего.

«С четырьмя защитниками мы играем дома. Естественно, нам нужен был футболист для игры высоко, для прессинга, для более активной игры. Но в первом тайме мы неправильно располагались, много ошибались. В обороне мы сыграли плохо, и нужно было что-то делать, чтобы не получить еще три во втором тайме. Мы сделали перестановки исходя из возможностей», — говорил Семак, отвечая на вопрос о переходе на схему с тремя центрбеками.

Опорную зону в таком случае контролировали Клаудиньо и Вендел, которые хоть раньше там и не выступали, но свою задачу выполнили. Бразильцы снабжали передачами тройку нападения, раскатывая комбинации до верного. Да, «Зениту» удалось успокоить игру, но результата это не приносило — в позиционном нападении питерцы заигрывались и много ошибались: и Сантос, и Барриос, и Малком частенько неоправданно долго контролировали мяч, и испанцы успевали перекрывать все свободные зоны.

А начиная с 65-й минуты 3-4-3 превратились в 4-3-3. Желание освежить атаку не дало нужного эффекта против уставшего и почти не предлагавшего контригры соперника. Появившиеся на замену Юри Алберто и Сергеев были заметны лишь эпизодически и создали только один опасный момент в конце матча, но оно и понятно: для обоих это была их дебютная официальная игра в составе «Зенита». Юри располагался формально справа и с помощью рабочей ноги пытался доставлять мяч в штрафную. Левый же край выглядел гораздо менее амплитудным — Сантос не хотел сильно рисковать и не поднимался по флангу, а Мостового плотно опекал Юссуф Сабали. Малком и Круговой отошли в полузащиту и тоже сдали по скорости.

Замена Дзюбы заставила «Зенит» искать пасами за спину открывающихся номинальных форвардов и вингеров и лишила его шансов на стандартах — во второй половине тайма у сине-бело-голубых ничего не получалось придумать после угловых и штрафных. В итоге сравнять счет питерцам так и не удалось.

Через неделю — ответный матч. Исходя из опыта первой игры, кажется, что расстановка 4-1-3-2, при которой «Зенит» забил два мяча, лучше всего подойдет для битвы на стадионе «Бенито Вильямарин». Используя ее, сине-бело-голубые идеально балансировали между обороной и атакой, демонтировали наиболее сильные качества своих лидеров и смотрелись ничуть не хуже, чем соперники.