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17 февраля, 23:35

Кошмар Ракицкого с «Бетисом»: два ляпа за тайм и замена в перерыве

Ярослав Ракицкий был заменен в перерыве матча «Зенит» — «Бетис» из-за неудачной игры
Владислав Зимагулов
Корреспондент
«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч.
Фото ФК «Бетис»
Летом у него заканчивается контракт.
Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Бетис
Голы
Родригес, 8 (0:1), Виллиан Жозе, 18 (0:2), Дзюба, 25 (1:2), Малком, 28 (2:2), Гуардадо, 41 (2:3)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ерохин, 88 ) Дуглас Сантос Караваев (Круговой, 46 ) Ракицкий (Мостовой, 46 ) Барриос Вендел Клаудиньо (Юри Алберту, 65 ) Кузяев Малком Дзюба (Сергеев, 73 )
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Сабали Гонсалес Гуардадо Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 58) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Тельо, 58) Руибаль (Бельерин, 86)
Предупреждения
Ракицкий 7, Барриос 90  -  Тельо 75
Судьи
Бастьен (Франция) Паже (Франция) Друэ (Франция)
ВАР
Мийо (Франция) Делерю (Франция)

В первом тайме матча с «Бетисом» «Зенит» пропустил три гола — это антирекорд последних трех с половиной лет (последний раз питерцы пропускали трижды за тайм в августе 2018-го).

В перерыве Сергей Семак снял сразу двух защитников — Вячеслава Караваева и Ярослава Ракицкого, который стал соучастником двух результативных атак «Бетиса».

«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий.
«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий.

Уже на седьмой минуте защитник привез штрафной удар, пытаясь в подкате выбить мяч у Сабали. А после навеса со штрафного не удержал Гвидо Родригеса, который забил из-под украинца.

«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч.
«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч.

«Зенит» сподобился на камбэк с 0:2, но прямо перед перерывом снова начудил в обороне. После неудачной передачи соперника Ракицкий покатил на Кержакова, голкипер «Зенита» через центр решил вернуть мяч защитнику, но не рассчитал с траекторией. Ракицкий тянулся к мячу, но тоже не рассчитал с подкатом. В итоге «Бетис» моментально наказал за такую игру: через пару секунд Гуардадо забил третий мяч, который оказался победным.

«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч.
«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч.

Неудачные действия в защите, мало передач вперед при начале атак, медлительность — в перерыве Семак убрал Ракицкого, который провел откровенно неудачный тайм. После перерыва «Зенит» не пропустил.

Помимо неудачного рестарта сезона, 32-летний Ракицкий ещё и не может договориться с «Зенитом» по новому контракту. Действующее соглашение игрока истекает летом, а новые условия не устраивают сторону футболиста.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Артем Дзюба. «Зенит» вернулся с шоу. Но проиграл «Бетису»

По информации «СЭ», защитником интересуется «Рубин», который готов взять Ракицкого в статусе свободного агента, если он все-таки уйдет из «Зенита». Кажется, после такой игры шансы на отъезд Ракицкого из Санкт-Петербурга увеличились.

Ярослав Ракицкий
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
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