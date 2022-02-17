Кошмар Ракицкого с «Бетисом»: два ляпа за тайм и замена в перерыве

Летом у него заканчивается контракт.

В первом тайме матча с «Бетисом» «Зенит» пропустил три гола — это антирекорд последних трех с половиной лет (последний раз питерцы пропускали трижды за тайм в августе 2018-го).

В перерыве Сергей Семак снял сразу двух защитников — Вячеслава Караваева и Ярослава Ракицкого, который стал соучастником двух результативных атак «Бетиса».

«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий.

Уже на седьмой минуте защитник привез штрафной удар, пытаясь в подкате выбить мяч у Сабали. А после навеса со штрафного не удержал Гвидо Родригеса, который забил из-под украинца.

«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч.

«Зенит» сподобился на камбэк с 0:2, но прямо перед перерывом снова начудил в обороне. После неудачной передачи соперника Ракицкий покатил на Кержакова, голкипер «Зенита» через центр решил вернуть мяч защитнику, но не рассчитал с траекторией. Ракицкий тянулся к мячу, но тоже не рассчитал с подкатом. В итоге «Бетис» моментально наказал за такую игру: через пару секунд Гуардадо забил третий мяч, который оказался победным.

«Зенит» — «Бетис». Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч.

Неудачные действия в защите, мало передач вперед при начале атак, медлительность — в перерыве Семак убрал Ракицкого, который провел откровенно неудачный тайм. После перерыва «Зенит» не пропустил.

Помимо неудачного рестарта сезона, 32-летний Ракицкий ещё и не может договориться с «Зенитом» по новому контракту. Действующее соглашение игрока истекает летом, а новые условия не устраивают сторону футболиста.

По информации «СЭ», защитником интересуется «Рубин», который готов взять Ракицкого в статусе свободного агента, если он все-таки уйдет из «Зенита». Кажется, после такой игры шансы на отъезд Ракицкого из Санкт-Петербурга увеличились.