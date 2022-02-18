Футбол
Лига Европы
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:15

«Полное безумие». В Испании впечатлены матчем «Зенита» и «Бетиса»

«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Николай Егорычев
Корреспондент
Малком эмоционально отпраздновал гол в ворота «Бетиса».
Фото ФК «Зенит»
Но российский клуб провалил начало и конец первого тайма.

«Зенит» и «Бетис» выдали шикарный матч, в котором испанцы оказались чуть удачливее. Петербуржцы проиграли (2:3), хотя имели шансы сравнять счет.

«СЭ» изучил испанскую прессу после матча.

Испанские СМИ

Уже к 18-й минуте «Бетис» вел 2:0. Больше всех постарался Гвидо Родригес: он забил первый мяч, после чего ассистировал Виллиану Жозе. За это портал WhoScored дал Родригесу наивысшую оценку из всех участников матча — 7,8 балла.

«В первые минуты «Зенит» казался слабым. На трибунах «Газпром Арены» воцарилась тишина», — так охарактеризовал начало встречи журналист AS Даниэль Лагос.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Артем Дзюба. «Ракицкий даже не мог выпрыгнуть. «Зениту» нужен вратарь. Зато Дзюба был хорош, боец!» Орлов о матче с «Бетисом»

Казалось, что дело идет к разгрому. Однако «Зенит» неожиданно воспрял духом и довольно быстро вернулся в игру. На 25-й минуте один мяч отыграл Артем Дзюба, после чего Малком сравнял счет. «Теперь уже «Зенит» контролировал ход матча, а «Бетис» опасался», — написал Лагос в обзоре встречи.

Но незадолго до перерыва «Зенит» привез гол в свои ворота — отличился Андрес Гуардадо. Севильское издание ABC описало первый тайм как «полное безумие».

После перерыва «Зенит» смотрелся чуть лучше. Убойный момент не реализовал Далер Кузяев — его удар пришелся в перекладину. Слева от него, кстати, открывался Юри Алберто. Тем не менее Кузяев не стал катить мяч на партнера, а пробил сам. «Бетис» же во втором тайме толком ничего не создал, но смог сохранить победный счет.

Журналист AS Хосе Мария Лопес отметил, что «Бетис» отлично смотрелся без ряда ведущих игроков. В запасе остались Марк Бартра, Эктор Бельерин, Кристиан Тельо и Виллиам Карвалью, а Набиль Фекир и Серхио Каналес вообще отсутствовали в заявке из-за дисквалификации и травмы соответственно.

«Мы знали, что это будет тяжелая игра, — сказал Родригес. — В таких выездных матчах всегда приходится много бороться, терпеть. Да, мы забили три мяча, но нельзя думать, что дело уже решено».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Сергей Семак. «Конечно, зимний перерыв влияет. Но мы могли побеждать». Семак — о поражении от «Бетиса»

«Игра сложилась примерно так, как мы ожидали, — сказал после матча главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини. — Мы прекрасно знали, насколько опасен «Зенит», но не сломались, когда счет стал 2:2, и забили третий мяч. Во втором тайме команда отлично сыграла в обороне».

Реакция соцсетей

Испанские болельщики также обсуждали матч «Зенита» и «Бетиса». «То, что «Бетис» был лучше, — факт. Но «Зенит» не играл почти три месяца», — отметил один из них в Twitter.

«Зенит» мог забить больше. При этом нельзя сказать, что наша оборона сыграла плохо«, — написал Luis Castro.

«Дзюба был неудержим против Гонсалеса и Пеццельи — самой надежной пары защитников, что есть у Пеллегрини», — отметил испанский журналист Давид Тимон на своей странице в Twitter.

«Кержаков был куда лучше в роли нападающего», — пошутил Raikkonen_SFC, сравнив двух братьев.

«Зенит» просто плохо играет с командами из Севильи, — заявил pplu_nosgar.

Матч против «Бетиса» стал первым в противостоянии двух клубов. А вот с «Севильей» петербуржцы и правда играли не очень успешно: одна победа, три ничьих и два поражения.

Артем Дзюба
Виллиан Жозе
Далер Кузяев
Марк Бартра
Серхио Каналес
Эктор Бельерин
Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
Мануэль Пеллегрини
1
3
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Объяснения суда по делу Валиевой: самые главные факты о защите российской фигуристки
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Экс-игрок «Зенита» Семшов высказался о шансах команды на проход «Бетиса» в Лиге Европы
Гол Виллиана «Зениту» претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Морелос, Мартинес, Джимсити и Родригес претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Гасперини оценил игру «Аталанты» в матче с «Олимпиакосом»
Юрий Вернидуб: «Победа над «Брагой» ничего не значит — я знаю их силу»
«Барселоне» помог скандальный пенальти, «Шериф» продолжает разрывать еврокубки, Тедеско прошел по грани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселоне» помог скандальный пенальти, «Шериф» продолжает разрывать еврокубки, Тедеско прошел по грани
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости