«Полное безумие». В Испании впечатлены матчем «Зенита» и «Бетиса»

Но российский клуб провалил начало и конец первого тайма.

«Зенит» и «Бетис» выдали шикарный матч, в котором испанцы оказались чуть удачливее. Петербуржцы проиграли (2:3), хотя имели шансы сравнять счет.

«СЭ» изучил испанскую прессу после матча.

Испанские СМИ

Уже к 18-й минуте «Бетис» вел 2:0. Больше всех постарался Гвидо Родригес: он забил первый мяч, после чего ассистировал Виллиану Жозе. За это портал WhoScored дал Родригесу наивысшую оценку из всех участников матча — 7,8 балла.

«В первые минуты «Зенит» казался слабым. На трибунах «Газпром Арены» воцарилась тишина», — так охарактеризовал начало встречи журналист AS Даниэль Лагос.

Казалось, что дело идет к разгрому. Однако «Зенит» неожиданно воспрял духом и довольно быстро вернулся в игру. На 25-й минуте один мяч отыграл Артем Дзюба, после чего Малком сравнял счет. «Теперь уже «Зенит» контролировал ход матча, а «Бетис» опасался», — написал Лагос в обзоре встречи.

Но незадолго до перерыва «Зенит» привез гол в свои ворота — отличился Андрес Гуардадо. Севильское издание ABC описало первый тайм как «полное безумие».

После перерыва «Зенит» смотрелся чуть лучше. Убойный момент не реализовал Далер Кузяев — его удар пришелся в перекладину. Слева от него, кстати, открывался Юри Алберто. Тем не менее Кузяев не стал катить мяч на партнера, а пробил сам. «Бетис» же во втором тайме толком ничего не создал, но смог сохранить победный счет.

Журналист AS Хосе Мария Лопес отметил, что «Бетис» отлично смотрелся без ряда ведущих игроков. В запасе остались Марк Бартра, Эктор Бельерин, Кристиан Тельо и Виллиам Карвалью, а Набиль Фекир и Серхио Каналес вообще отсутствовали в заявке из-за дисквалификации и травмы соответственно.

«Мы знали, что это будет тяжелая игра, — сказал Родригес. — В таких выездных матчах всегда приходится много бороться, терпеть. Да, мы забили три мяча, но нельзя думать, что дело уже решено».

«Игра сложилась примерно так, как мы ожидали, — сказал после матча главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини. — Мы прекрасно знали, насколько опасен «Зенит», но не сломались, когда счет стал 2:2, и забили третий мяч. Во втором тайме команда отлично сыграла в обороне».

Реакция соцсетей

Испанские болельщики также обсуждали матч «Зенита» и «Бетиса». «То, что «Бетис» был лучше, — факт. Но «Зенит» не играл почти три месяца», — отметил один из них в Twitter.

Que el Betis est? mejor es un hecho,pero que si llega jugar Bono o Dimitrovi al menos no hubieran marcado ni un gol,el Zenit casi tres meses sin jugar y un Rayo en semis que cada vez est? m?s mal,luego dir?n que solo nos enfrentamos a equipitos... — Sevillista a tope (@Joseph01235376) February 18, 2022

«Зенит» мог забить больше. При этом нельзя сказать, что наша оборона сыграла плохо«, — написал Luis Castro.

Es que adem?s yo tampoco vi que la defensa estuviera ayer tan mal. El Zenit se puso muy poco de gol. Pedir que un equipo Champions en su campo no te supere nunca y no te llegue a puerta nunca es un poquito arriesgado. — Luis Castro (@Lcc95239523) February 18, 2022

«Дзюба был неудержим против Гонсалеса и Пеццельи — самой надежной пары защитников, что есть у Пеллегрини», — отметил испанский журналист Давид Тимон на своей странице в Twitter.

El Betis est? en una nube. Se le caen los aciertos de los bolsillos y no perdona un error, de los que el Zenit ha cometido varios.



Ahora bien, con todo eso y con eso, Dzyuba ha sido incontenible ante Edgar-Pezzella, hoy por hoy, la pareja de DFCs m?s fiable que tiene Pellegrini. https://t.co/GTiVFi6ElQ — David Tim?n (@davidtimon_) February 17, 2022

«Кержаков был куда лучше в роли нападающего», — пошутил Raikkonen_SFC, сравнив двух братьев.

Kerzhakov se le daba mejor ser delantero — Alex jodido (@Raikkonen_SFC) February 17, 2022

«Зенит» просто плохо играет с командами из Севильи, — заявил pplu_nosgar.

La verdad que al Zenit no se le dan bien los equipos de Sevilla... — Pepelu Nosgar (@pplu_nosgar) February 18, 2022

Матч против «Бетиса» стал первым в противостоянии двух клубов. А вот с «Севильей» петербуржцы и правда играли не очень успешно: одна победа, три ничьих и два поражения.