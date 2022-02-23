По какому пути пойдет «Зенит», пора ли искать смену Дзюбе и Ракицкому

Взгляд из Италии на проблемы чемпиона России.

На прошлой неделе я смотрел первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» по одному из итальянских каналов. Комментатор отработал абсолютно нейтрально и без симпатий к одной из сторон, что помогло мне дополнить и освежить собственный взгляд на сине-бело-голубых.

Судя по тому, как соперник питерцев выступает в испанской примере, это готовый участник Лиги чемпионов-2022/23. Команда Сергея Семака тоже рассчитывает туда попасть, так что рассматривал встречу на «Газпром Арене» именно под таким углом, ведь если клуб из Петербурга попадет в ЛЧ, то точно сыграет как минимум с одним представителем какого-то топ-чемпионата. И вот что, на мой взгляд, получается. Пройдусь по линиям.

Вратари

Винить Михаила Кержакова в поражении от «Бетиса» лигочемпионского уровня можно, но не нужно. Ни его, ни Станислава Крицюка по их данным априори нельзя считать голкиперами, имеющими железный статус основных в таком турнире, как групповой этап ЛЧ, — если, конечно, подбирать состав с прицелом на выход в плей-офф. Оба вратаря годятся для роли вторых, причем, как видится, в нынешней ситуации как раз Кержакову она подходит больше, чем Крицюку. Есть еще 19-летний перспективный Даниил Одоевский, но к началу сезона-2022/23 нужно обязательно найти первого номера.

Собственно, его и ищут. Где? Везде! При этом россияне из РПЛ стоят очень дорого, включая основного вратаря сборной Матвея Сафонова. Если в премьер-лиге не существовало бы лимита на легионеров, наверняка можно было бы найти сильного иностранца за приемлемые деньги. Однако даже увеличение квоты зарубежных футболистов до 13 в сезонной заявке вратарскую проблему «Зенита» вряд ли решит. В ситуации, когда на поле одновременно по-прежнему смогут выходить только восемь легионеров, ставку сделают на полевых игроков.

Вот вариант с десятью иностранцами в старте стал бы для «Зенита» спасительным, но кто же такой лимит сейчас примет? Есть, правда, еще один компромиссный вариант: зарубежный голкипер с российскими корнями или уже с паспортом РФ. Не сомневаюсь, что в Петербурге таких активно просеивают, но их вообще в Европе мало. Например, 27-летний Иван Проведель из итальянской «Специи». Но раз сине-бело-голубые до сих пор на него не выходили, значит, они не уверены, что тот кардинально решит проблему.

Ярослав Ракицкий. Фото Global Look Press

Оборона

Тут просто слезы. Нет, фланги у «Зенита» еще более-менее, но вот с центральными защитниками — просто беда. Дмитрий Чистяков и новичок из Казахстана Нуралы Алип — люди для запаса. Ярослава Ракицкого бесполезно обвинять во всех грехах за ошибки в матче с «Бетисом»: эта встреча просто еще раз показала, что ветерану надо сказать искреннее спасибо за все и отпустить. По меркам топовых европейских турниров украинец, к сожалению, уже не тянет на роль футболиста стартового состава, а дублером быть вряд ли захочет. Это может создать проблемы и ему самому, и раздевалке. Ну а с учетом того, что игра Деяна Ловрена (он, кстати, раньше марта на поле не появится) давно вызывает много вопросов, самая горячая тема для «Зенита» на осень 2022-го — усиление центральной зоны. И вряд ли тут реально обойтись приобретением одного сильного исполнителя, в идеале нужны сразу два.

Полузащита

Эта линия, пожалуй, наименее проблемная. С учетом сильных бразильцев, Вильмара Барриоса и Далера Кузяева вкупе с другими россиянами, которые, видимо, продлят контракты, все не так уж плохо. Но это тогда, когда все здоровы и нет дисквалификаций. Как только кто-то из лидеров выпадает из обоймы, качество футбола питерцев сразу начинает хромать. Так что и здесь как минимум один сильный хавбек бы не помешал.

При этом, несмотря на гол Малкома в ворота «Бетиса», продолжаю считать именно его слабым звеном в бразильской банде. Парню явно не хватает стабильности, он слишком подвержен травмам, а заплаченные за него огромные деньги отработать пока явно не получилось, да и дальше будет крайне непросто.

Малком. Фото Reuters

Атака

Да, Артем Дзюба забил «Бетису» и в целом выглядел в первом матче неплохо. Да, на сегодня без него было бы трудно обойтись — тем более с учетом ухода Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». Но в перспективе осенью-2022 Дзюба видится мне лишь игроком ротации. Захочет ли «Зенит» оставлять его в такой роли? Захочет ли сам Артем принять подобную роль, не выйдет ли это боком всей раздевалке и главному тренеру? Это большой вопрос, ответ на который неочевиден. Но у тех, кто в «Зените» принимает ключевые решения, он должен вскоре появиться — иначе не исключен тупик.

Юри Алберто и Иван Сергеев? Оба против испанцев пробыли на поле слишком мало, чтобы делать серьезные выводы. Но мне оба показались полезными для нынешнего «Зенита» людьми. И очень жаль, что они на пару не соорудили гол, который мог принести хозяевам ничью, хотя были близки к этому.

Впрочем, в любом случае сине-бело-голубым на смену Дзюбе требуется если не топ-форвард, то кто-то близкий к этому. В противном случае не исключено появление больших проблем с атакой в начале сезона-2022/23.

Вывод

Чтобы на равных противостоять даже не грандам из топ-чемпионатов (то есть вариант того самого «Бетиса»), «Зениту» нужны еще три-четыре классных футболиста. Где их взять? А вот для ответа на этот вопрос и существуют спортивные департаменты и директора, хорошие скауты.

С учетом скорой возможности заявлять на сезон 13 легионеров питерцы могут в реальности купить, думаю, двух, максимум трех конкурентоспособных иностранцев. Почему так мало? Потому что, как уже упоминал, в РПЛ на поле одновременно будет выходить не более восьми, а кто же станет приобретать россыпь легионеров за большие деньги и с немалыми зарплатами, чтобы мариновать их на скамейке запасных? Нет, может, кто-то и будет — но точно не «Зенит», который в последние годы ведет очень аккуратную трансферную политику.

Где же брать игроков? Придется учиться раньше других вычислять перспективных россиян — как в РПЛ, так и выступающих в силу разных обстоятельств за границей. Ну а что касается легионеров, то кто же мешает покупать или брать в аренду не только готовых исполнителей, но и молодых ребят за разумные суммы? Таких, кто изначально готов к постоянной ротации. Надо уметь искать! Для этого в серьезных европейских клубах развиваются системы скаутинга и мониторинга. «Зенит» считает себя серьезным клубом, вот эту систему и нужно усиливать.