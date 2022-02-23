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Сегодня, 21:00

По какому пути пойдет «Зенит», пора ли искать смену Дзюбе и Ракицкому

Журналист «СЭ» назвал слабые стороны «Зенита»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Взгляд из Италии на проблемы чемпиона России.

На прошлой неделе я смотрел первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» по одному из итальянских каналов. Комментатор отработал абсолютно нейтрально и без симпатий к одной из сторон, что помогло мне дополнить и освежить собственный взгляд на сине-бело-голубых.

Судя по тому, как соперник питерцев выступает в испанской примере, это готовый участник Лиги чемпионов-2022/23. Команда Сергея Семака тоже рассчитывает туда попасть, так что рассматривал встречу на «Газпром Арене» именно под таким углом, ведь если клуб из Петербурга попадет в ЛЧ, то точно сыграет как минимум с одним представителем какого-то топ-чемпионата. И вот что, на мой взгляд, получается. Пройдусь по линиям.

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Вратари

Винить Михаила Кержакова в поражении от «Бетиса» лигочемпионского уровня можно, но не нужно. Ни его, ни Станислава Крицюка по их данным априори нельзя считать голкиперами, имеющими железный статус основных в таком турнире, как групповой этап ЛЧ, — если, конечно, подбирать состав с прицелом на выход в плей-офф. Оба вратаря годятся для роли вторых, причем, как видится, в нынешней ситуации как раз Кержакову она подходит больше, чем Крицюку. Есть еще 19-летний перспективный Даниил Одоевский, но к началу сезона-2022/23 нужно обязательно найти первого номера.

Собственно, его и ищут. Где? Везде! При этом россияне из РПЛ стоят очень дорого, включая основного вратаря сборной Матвея Сафонова. Если в премьер-лиге не существовало бы лимита на легионеров, наверняка можно было бы найти сильного иностранца за приемлемые деньги. Однако даже увеличение квоты зарубежных футболистов до 13 в сезонной заявке вратарскую проблему «Зенита» вряд ли решит. В ситуации, когда на поле одновременно по-прежнему смогут выходить только восемь легионеров, ставку сделают на полевых игроков.

Вот вариант с десятью иностранцами в старте стал бы для «Зенита» спасительным, но кто же такой лимит сейчас примет? Есть, правда, еще один компромиссный вариант: зарубежный голкипер с российскими корнями или уже с паспортом РФ. Не сомневаюсь, что в Петербурге таких активно просеивают, но их вообще в Европе мало. Например, 27-летний Иван Проведель из итальянской «Специи». Но раз сине-бело-голубые до сих пор на него не выходили, значит, они не уверены, что тот кардинально решит проблему.

Ярослав Ракицкий. Фото Global Look Press
Ярослав Ракицкий.
Фото Global Look Press

Оборона

Тут просто слезы. Нет, фланги у «Зенита» еще более-менее, но вот с центральными защитниками — просто беда. Дмитрий Чистяков и новичок из Казахстана Нуралы Алип — люди для запаса. Ярослава Ракицкого бесполезно обвинять во всех грехах за ошибки в матче с «Бетисом»: эта встреча просто еще раз показала, что ветерану надо сказать искреннее спасибо за все и отпустить. По меркам топовых европейских турниров украинец, к сожалению, уже не тянет на роль футболиста стартового состава, а дублером быть вряд ли захочет. Это может создать проблемы и ему самому, и раздевалке. Ну а с учетом того, что игра Деяна Ловрена (он, кстати, раньше марта на поле не появится) давно вызывает много вопросов, самая горячая тема для «Зенита» на осень 2022-го — усиление центральной зоны. И вряд ли тут реально обойтись приобретением одного сильного исполнителя, в идеале нужны сразу два.

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Полузащита

Эта линия, пожалуй, наименее проблемная. С учетом сильных бразильцев, Вильмара Барриоса и Далера Кузяева вкупе с другими россиянами, которые, видимо, продлят контракты, все не так уж плохо. Но это тогда, когда все здоровы и нет дисквалификаций. Как только кто-то из лидеров выпадает из обоймы, качество футбола питерцев сразу начинает хромать. Так что и здесь как минимум один сильный хавбек бы не помешал.

При этом, несмотря на гол Малкома в ворота «Бетиса», продолжаю считать именно его слабым звеном в бразильской банде. Парню явно не хватает стабильности, он слишком подвержен травмам, а заплаченные за него огромные деньги отработать пока явно не получилось, да и дальше будет крайне непросто.

Малком. Фото Reuters
Малком.
Фото Reuters

Атака

Да, Артем Дзюба забил «Бетису» и в целом выглядел в первом матче неплохо. Да, на сегодня без него было бы трудно обойтись — тем более с учетом ухода Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». Но в перспективе осенью-2022 Дзюба видится мне лишь игроком ротации. Захочет ли «Зенит» оставлять его в такой роли? Захочет ли сам Артем принять подобную роль, не выйдет ли это боком всей раздевалке и главному тренеру? Это большой вопрос, ответ на который неочевиден. Но у тех, кто в «Зените» принимает ключевые решения, он должен вскоре появиться — иначе не исключен тупик.

Юри Алберто и Иван Сергеев? Оба против испанцев пробыли на поле слишком мало, чтобы делать серьезные выводы. Но мне оба показались полезными для нынешнего «Зенита» людьми. И очень жаль, что они на пару не соорудили гол, который мог принести хозяевам ничью, хотя были близки к этому.

Впрочем, в любом случае сине-бело-голубым на смену Дзюбе требуется если не топ-форвард, то кто-то близкий к этому. В противном случае не исключено появление больших проблем с атакой в начале сезона-2022/23.

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Вывод

Чтобы на равных противостоять даже не грандам из топ-чемпионатов (то есть вариант того самого «Бетиса»), «Зениту» нужны еще три-четыре классных футболиста. Где их взять? А вот для ответа на этот вопрос и существуют спортивные департаменты и директора, хорошие скауты.

С учетом скорой возможности заявлять на сезон 13 легионеров питерцы могут в реальности купить, думаю, двух, максимум трех конкурентоспособных иностранцев. Почему так мало? Потому что, как уже упоминал, в РПЛ на поле одновременно будет выходить не более восьми, а кто же станет приобретать россыпь легионеров за большие деньги и с немалыми зарплатами, чтобы мариновать их на скамейке запасных? Нет, может, кто-то и будет — но точно не «Зенит», который в последние годы ведет очень аккуратную трансферную политику.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Артем Дзюба. «Ракицкий даже не мог выпрыгнуть. «Зениту» нужен вратарь. Зато Дзюба был хорош, боец!» Орлов о матче с «Бетисом»

Где же брать игроков? Придется учиться раньше других вычислять перспективных россиян — как в РПЛ, так и выступающих в силу разных обстоятельств за границей. Ну а что касается легионеров, то кто же мешает покупать или брать в аренду не только готовых исполнителей, но и молодых ребят за разумные суммы? Таких, кто изначально готов к постоянной ротации. Надо уметь искать! Для этого в серьезных европейских клубах развиваются системы скаутинга и мониторинга. «Зенит» считает себя серьезным клубом, вот эту систему и нужно усиливать.

Артем Дзюба
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Михаил Кержаков
Сергей Семак
Станислав Крицюк
Ярослав Ракицкий
РПЛ
ФК Бетис
ФК Зенит
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