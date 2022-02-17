«Зенит» вернулся с шоу. Но проиграл «Бетису»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы чемпионы России дома уступили третьей команде Испании (2:3).

Спустя 14 лет

14 лет назад в Санкт-Петербург на первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА приехал «Вильярреал». Тогда он считался одним из фаворитов турнира — тренер Мануэль Пеллегрини сколотил сильную команду, которая занимала третье место в ла лиге. На «Петровском» испанцы уступили 0:1, а дома победили 2:1. Правило гостевого гола и героическая игра Николаса Ломбертса вывели «Зенит» в 1/8 финала, а через три месяца сине-бело-голубые взяли свой первый европейский трофей.

Сейчас питерцы оказались в похожей ситуации. Вновь в город на Неве на первый матч 1/16 финала прибыла третья команда Испании. Вновь ее тренирует Инженер Пеллегрини. Вновь соперник — фаворит противостояния и один из претендентов на окончательную победу в турнире. Но можно было надеяться на то, что история повторится.

Мертвое начало

Шесть лет назад, когда «Зенит» вылетел от «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов, Андре Виллаш-Боаш жаловался на долгий зимний перерыв, который, по его мнению, мешает всем российским клубам. Сейчас «Зенит» тоже вкатывался в еврокубковый плей-офф после сборов, и из-за этого было волнительно. Чувства усилились к 18-й минуте, когда «Бетис» забил второй мяч.

Хозяева действительно входили в матч, будто просыпаясь после долго сна. Оборона медлила, Кержаков неверно выбирал позицию, а до форвардов мяч вообще не доходил. Эти 0:2 уже в самом дебюте напоминали приговор.

Переворот вопреки

«Бетис» поначалу действовал намного активнее, особенно в коронном прессинге. «Зенит», конечно, был к этому готов: защитники очень глубоко опускались к Кержакову, чтобы помогать Михаилу, а сам вратарь на разминке отрабатывал длинные передачи под давлением. Однако это не очень помогало.

«Бетис» в первые 20 минут выглядел намного свежее, и ничто не указывало на скорый камбэк «Зенита». Когда Дзюба при счете 0:2 замешкался и упустил момент, казалось, что больше шансов до перерыва не появится. Но нет: в следующей же атаке Артем исправился, а затем Малком забил и второй мяч хозяев. За тайм «Зенит» успел и самоликвидироваться, и восстать из пепла.

Кто бы мог подумать, что в феврале в Санкт-Петербурге может быть так жарко ???



ПЯТЬ голов за тайм: «Зенит» закамбэчил с 0:2 (неудачно начали, но Дзюба и Малком все исправили), а потом пропустил третий после ошибки Кержакова ?



Теперь снова нужны голы Дзюбы и Малкома pic.twitter.com/1avcIYrmA5 — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

Неуверенная игра Кержакова

Но на перерыв «Бетис» все-таки ушел, ведя в счете. Сыграл роль тот самый прессинг, которым славится команда Пеллегрини. Кержаков запаниковал в простой ситуации и отдал неточную передачу на Ракицкого, а Руибаль с Гуардадо моментально наказали за просчет.

Ошибка Кержакова особенно болезненна еще и с учетом контекста. Из-за болезни Михаил пропустил половину сборов, а замещавший его 19-летний Даниил Одоевский в большинстве товарищеских матчей выходил в основе и пропустил лишь два мяча. За день до игры Семак признался, что не определился с вратарем. Но все-таки тренерский штаб сделал ставку на опыт — и, возможно, прогадал. Во втором голе к Кержакову тоже есть вопросы — он завалился в другой угол до удара.

А вот решающий момент всего матча.



Кержаков отдал неточную передачу, Ракицкий не успел к мячу, а «Бетис» не простил. 2:3 ? pic.twitter.com/TFQmCSsNWY — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

Перестановки Семака

Матч был интересен в том числе с тактической точки зрения. Семак мог поставить любой основной состав: не только выбор голкипера представлялся неочевидным, но и форварда, а также расстановки. Вышел Дзюба, а схема оказалась гибридной — 4-4-2 без мяча, с Кузяевым в роли нападающего и 4-3-3 с мячом.

Но желтая карточка и невнятная игра Ракицкого повлияли на его замену в перерыве. Вместо украинца вышел Круговой, а Караваева сменил Мостовой. Семак все перетасовал: команда переключилась на 3-4-3, причем в оборону сместились сразу два непрофильных футболиста (Дуглас Сантос и Барриос), а Кузяев стал правым латералем. Причины ясны: «Зениту» требовались подстраховка в центре обороны и более активные фланги (подач в этой встрече оказалось много).

Перекладина Кузяева

Смена тактики сыграла свою роль. В обороне во втором тайме «Зенит» стал допускать меньше ошибок, хотя пару опасных контратак все-таки пропустил. Фланги работали исправно, хотя и «Бетис» был готов к такому: подачи и прострелы испанцы пресекали, так что к чужой штрафной хозяева продирались с трудом.

Ключевой момент наступил на 66-й минуте, когда Кузяев влетел в штрафную и мощным ударом едва не сломал перекладину. Далеру не повезло, но еще обиднее, что он не увидел открывание Юри Алберто на пустой угол — бразилец мог забить первым же касанием.

Главный момент второго тайма. Кузяев взял на себя и вместо паса на дальнюю от души бахнул в перекладину ?



3:3 так и не стало pic.twitter.com/fKHEmgU6J1 — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

После Алберто на поле появился и Сергеев — воспитанник «Строгино», как и Юри, в четверг дебютировал за «Зенит». Для Ивана это тоже крупное событие, ведь он еще недавно выступал в ПФЛ, а теперь попал в плей-офф еврокубка. И Сергеев с Алберто на 90-й минуте могли спасти «Зенит» — Иван хорошо скидывал мяч на бразильца, но защитники разгадали задумку.

Подачи, замены и переключение схемы так и не принесли «Зениту» желаемого результата. «Бетис» выстоял и увез из Санкт-Петербурга победу. Но смелая игра российского клуба и отмена правила выездного гола дают «Зениту» надежду на общий успех.