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17 февраля, 23:20

«Зенит» вернулся с шоу. Но проиграл «Бетису»

«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Гоша Чернов
Корреспондент
«Зенит» — «Бетис» — 2:3. Артем Дзюба.
Фото Reuters
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы чемпионы России дома уступили третьей команде Испании (2:3).
Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Бетис
Голы
Родригес, 8 (0:1), Виллиан Жозе, 18 (0:2), Дзюба, 25 (1:2), Малком, 28 (2:2), Гуардадо, 41 (2:3)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ерохин, 88 ) Дуглас Сантос Караваев (Круговой, 46 ) Ракицкий (Мостовой, 46 ) Барриос Вендел Клаудиньо (Юри Алберту, 65 ) Кузяев Малком Дзюба (Сергеев, 73 )
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Сабали Гонсалес Гуардадо Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 58) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Тельо, 58) Руибаль (Бельерин, 86)
Предупреждения
Ракицкий 7, Барриос 90  -  Тельо 75
Судьи
Бастьен (Франция) Паже (Франция) Друэ (Франция)
ВАР
Мийо (Франция) Делерю (Франция)

Спустя 14 лет

14 лет назад в Санкт-Петербург на первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА приехал «Вильярреал». Тогда он считался одним из фаворитов турнира — тренер Мануэль Пеллегрини сколотил сильную команду, которая занимала третье место в ла лиге. На «Петровском» испанцы уступили 0:1, а дома победили 2:1. Правило гостевого гола и героическая игра Николаса Ломбертса вывели «Зенит» в 1/8 финала, а через три месяца сине-бело-голубые взяли свой первый европейский трофей.

Сейчас питерцы оказались в похожей ситуации. Вновь в город на Неве на первый матч 1/16 финала прибыла третья команда Испании. Вновь ее тренирует Инженер Пеллегрини. Вновь соперник — фаворит противостояния и один из претендентов на окончательную победу в турнире. Но можно было надеяться на то, что история повторится.

Мертвое начало

Шесть лет назад, когда «Зенит» вылетел от «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов, Андре Виллаш-Боаш жаловался на долгий зимний перерыв, который, по его мнению, мешает всем российским клубам. Сейчас «Зенит» тоже вкатывался в еврокубковый плей-офф после сборов, и из-за этого было волнительно. Чувства усилились к 18-й минуте, когда «Бетис» забил второй мяч.

Хозяева действительно входили в матч, будто просыпаясь после долго сна. Оборона медлила, Кержаков неверно выбирал позицию, а до форвардов мяч вообще не доходил. Эти 0:2 уже в самом дебюте напоминали приговор.

Артем Дзюба забил первый гол &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;официальном матче нового года.

Переворот вопреки

«Бетис» поначалу действовал намного активнее, особенно в коронном прессинге. «Зенит», конечно, был к этому готов: защитники очень глубоко опускались к Кержакову, чтобы помогать Михаилу, а сам вратарь на разминке отрабатывал длинные передачи под давлением. Однако это не очень помогало.

«Бетис» в первые 20 минут выглядел намного свежее, и ничто не указывало на скорый камбэк «Зенита». Когда Дзюба при счете 0:2 замешкался и упустил момент, казалось, что больше шансов до перерыва не появится. Но нет: в следующей же атаке Артем исправился, а затем Малком забил и второй мяч хозяев. За тайм «Зенит» успел и самоликвидироваться, и восстать из пепла.

Неуверенная игра Кержакова

Но на перерыв «Бетис» все-таки ушел, ведя в счете. Сыграл роль тот самый прессинг, которым славится команда Пеллегрини. Кержаков запаниковал в простой ситуации и отдал неточную передачу на Ракицкого, а Руибаль с Гуардадо моментально наказали за просчет.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;. Ярослав Ракицкий в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Кошмар Ракицкого с «Бетисом»: два ляпа за тайм и замена в перерыве

Ошибка Кержакова особенно болезненна еще и с учетом контекста. Из-за болезни Михаил пропустил половину сборов, а замещавший его 19-летний Даниил Одоевский в большинстве товарищеских матчей выходил в основе и пропустил лишь два мяча. За день до игры Семак признался, что не определился с вратарем. Но все-таки тренерский штаб сделал ставку на опыт — и, возможно, прогадал. Во втором голе к Кержакову тоже есть вопросы — он завалился в другой угол до удара.

Перестановки Семака

Матч был интересен в том числе с тактической точки зрения. Семак мог поставить любой основной состав: не только выбор голкипера представлялся неочевидным, но и форварда, а также расстановки. Вышел Дзюба, а схема оказалась гибридной — 4-4-2 без мяча, с Кузяевым в роли нападающего и 4-3-3 с мячом.

Но желтая карточка и невнятная игра Ракицкого повлияли на его замену в перерыве. Вместо украинца вышел Круговой, а Караваева сменил Мостовой. Семак все перетасовал: команда переключилась на 3-4-3, причем в оборону сместились сразу два непрофильных футболиста (Дуглас Сантос и Барриос), а Кузяев стал правым латералем. Причины ясны: «Зениту» требовались подстраховка в центре обороны и более активные фланги (подач в этой встрече оказалось много).

Перекладина Кузяева

Смена тактики сыграла свою роль. В обороне во втором тайме «Зенит» стал допускать меньше ошибок, хотя пару опасных контратак все-таки пропустил. Фланги работали исправно, хотя и «Бетис» был готов к такому: подачи и прострелы испанцы пресекали, так что к чужой штрафной хозяева продирались с трудом.

Ключевой момент наступил на 66-й минуте, когда Кузяев влетел в штрафную и мощным ударом едва не сломал перекладину. Далеру не повезло, но еще обиднее, что он не увидел открывание Юри Алберто на пустой угол — бразилец мог забить первым же касанием.

После Алберто на поле появился и Сергеев — воспитанник «Строгино», как и Юри, в четверг дебютировал за «Зенит». Для Ивана это тоже крупное событие, ведь он еще недавно выступал в ПФЛ, а теперь попал в плей-офф еврокубка. И Сергеев с Алберто на 90-й минуте могли спасти «Зенит» — Иван хорошо скидывал мяч на бразильца, но защитники разгадали задумку.

Подачи, замены и переключение схемы так и не принесли «Зениту» желаемого результата. «Бетис» выстоял и увез из Санкт-Петербурга победу. Но смелая игра российского клуба и отмена правила выездного гола дают «Зениту» надежду на общий успех.

Артем Дзюба
Михаил Кержаков
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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