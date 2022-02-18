Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

— Плохо вошли в игру. Начало провели неважно — и в том, что касается атаки, и обороны. Командные, индивидуальные ошибки в обороне привели к тому, что мы пропустили три мяча в первом тайме. Отыграться было сложно, хоть мы и забили хорошие мячи. Мы могли надеяться на более удачный результат, по моментам не уступили «Бетису». Но игра в обороне помешала добиться победы.

— Почему на первый тайм выбрали схему с четырьмя защитниками и по каким причинам решили переключиться на трех после перерыва?

— С четырьмя защитниками мы играем дома. Естественно, нам нужен был футболист для игры высоко, для прессинга, для более активной игры. Но в первом тайме мы неправильно располагались, много ошибались. В обороне мы сыграли плохо, и нужно было что-то делать, чтобы не получить еще три во втором тайме. Мы сделали перестановки, исходя из возможностей.

— Было заметно, что заторможен Ракицкий. Были ли сомнения в его готовности?

— Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем. Игра у Ракицкого не получилась. Связано это с пропуском первого сбора или нет — посмотрим. У многих не получилась игра и в обороне, и в атаке. Не хватало качеств для того, чтобы играть на своем уровне. Возможно, отсутствие игрового тонуса сказалось. Но в таких условиях все российские клубы — когда после двух месяцев без официальных матчей приходится играть с хорошим соперником на ходу. Мы ничего не можем изменить. Не совсем тот результат, который мы хотели увидеть. По игре могли рассчитывать на большее.

— Зимний перерыв повлиял на результат? Насколько далек от идеала сейчас «Зенит»?

— По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже. Конечно, зимний перерыв влияет. Кто-то скажет, что играть часто тяжело. Кто-то скажет, что без практики тяжело. Но первые официальные матчи всегда проходят сложно. Всем тяжело играть. Но еще раз — мы могли рассчитывать на лучший результат. Даже при таком счете были моменты. Далер Кузяев мог на пустые ворота отдавать, Ваня Сергеев неплохо сбрасывал Юри Алберто. В матче против «Бетиса» мы создали много моментов. Но ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить. По Opta соперник создал на 0,9 гола, а забил три. А мы создали на 1,2, а забили два. Итоговый результат — не самый приятный. Понимаем, что будет очень сложно в гостях, но мы сделаем все возможное для победы.

— Как оцениваете игру Дзюбы?

— Хорошо. Вышел в первом тайме, забил, был еще один прекрасный момент для гола. У нас есть игроки, которые могут поддержать ту же интенсивность. Мы его заменили, чтобы освежить игру.

— Кержаков допустил ошибку в победном мяче «Бетиса». Как вы оцените его игру? Не жалеете, что выбрали его, а не Одоевского?

— Естественно, бросать в такую игру Одоевского сложно — он почти не играл в РПЛ, не говоря о еврокубках. Для молодого парня было сложно. Миша сыграл последний матч хорошо, опытный вратарь, поэтому сделали выбор в его пользу. Но игра не получилась. Ошибка, которую могли и защитники исправить, привела к пропущенному мячу.

— Замены говорят о хаосе? Или о том, что просто любые изменения должны были произойти?

— Мы сделали изменения потому, что не выдерживали план в первом тайме. Замены во втором тайме связаны с выходом Тельо, который играл широко. Держать пятерых защитников было не нужно. Мы перестроились, добавили еще одного игрока в центральную зону. Выход Юри планировался.

— Сегодня «Зенит» пропустил три, но правила выездного гола больше нет. Как вы относитесь к его отмене? За или против?

— То, что его отменили — хорошо. Но «Бетис» — команда, которая играет больше в атаку, забивает. Мы с Пеллегрини обменялись репликами по поводу того, что обе команды хотят играть в атаку, для зрителей. Такое количество мячей — всегда хорошо. Понятно, что статистика против нас. Но самое важное — сохранять веру и делать все от нас зависящее для положительного результата.

«Зенит» — «Бетис» — 2:3. Мануэль Пеллегрини. Фото ФК «Зенит»

Мануэль Пеллегрини: «Знали, что «Зенит» опасен в атаке»

— Мы ждали подобный матч. Знаем, что «Зенит» опасен в атаке. В его составе есть бразильцы, которые умеют забивать. «Зенит» сыграл 3:3 с «Челси», и мы понимали, что нам нужно много работать в нападении. Мы вели 2:0, «Зенит» сравнял счет, но в таких случаях важно не чувствовать воздействия противника. Матч получился таким, которым мы и ожидали. Однако еще рано думать, что мы вышли в следующий раунд.

— У вас не были Фекира и Каналес. Это повлияло на игру?

— Мы все тренируемся каждый день. У нас нет запасных, все могут играть. Я доволен, что наша команда участвует в трех турнирах. У нас есть прекрасный состав. Команда находится в отличной физической форме. Даже если бы мы не победили, не стали бы списывать это на отсутствие каких-либо игроков.

— Замены повлияли на игру?

— Мы знали, что «Зенит» любит закрывать центр. Мы пытались это сделать справа и слева с помощью Тельо пытались оказывать давление. Не столько физическая, сколько моральная усталость могла повлиять. У нас не все получилось в защите, но не стоит недооценивать соперника — он забил три гола «Челси», а это лучшая команда мира и победитель Лиги чемпионов.