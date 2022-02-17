«Ракицкий даже не мог выпрыгнуть. «Зениту» нужен вратарь. Зато Дзюба был хорош, боец!» Орлов о матче с «Бетисом»

Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенит» — «Бетис».

— Вполне могли сыграть и вничью. Моменты-то были. Но надо начинать не с этого. Сразу получили 0:2. Ничего не могли сделать против прессинга гостей. Надо уметь выходить из обороны. Стало понятно, что несколько игроков полностью не прошли сборы. Ракицкий, Чистяков, Караваев и Клаудиньо. Пара центральных защитников, конечно, не убедила.

Ракицкий в эпизоде с первым пропущенным голом даже подпрыгнуть не смог... Увы, но он тяжеловат. Ну и штрафной этот заработал... Сыграл очень опрометчиво. Летел двумя ногами вперед! А если бы нанес травму? Могли и удалить.

Давит ли на него ситуация с новым контрактом? Ну зачем сейчас про это? Физически Ярослав не готов. Это приходится признать. Его же спокойно перепрыгнули, когда испанцы открывали счет. Вот этот факт налицо. Да и скорости ему уже не хватает. Такова его готовность.

Третий гол — это прежде всего ошибка Кержакова. Ракицкий не ожидал от него такого паса. Голкипер однозначно был не прав. Зачем ты даешь такие передачи на ход? Ну это что такое? Зачем ты ему подсунул такой мяч? Немудрый ход вратаря, немудрый... У него же было десять других вариантов! Ну выбей сам, в конце-то концов!

Идем дальше. Такого плохого Клаудиньо я еще не видел. Столько потерь... И самое главное — он был какой-то безучастный, выпадал из игры. Не в своей тарелке, в отличие от Малкома. Вот тот действительно старался, раздавал пасы, забил. Молодец!

Пока Клаудиньо нестабилен. Сегодня он действовал без улыбки. Видимо, есть некая психологическая проблема.

Вендел тоже пропустил часть сбора. Но он-то вытерпел. Какой матч выдал! То же самое могу сказать и про Барриоса.

Ну и Дзюба хорош! Он-то как раз оказался готов. Забил. Имел еще шанс, нагнетал. Трудился. Если сравнивать опять же с Ракицким, то Дзюба выглядел гораздо живее, активнее. Поджарый, сухопарый. Он как раз боец.

Тему с его контрактом я бы тоже сейчас не поднимал. Зачем? Давайте оценивать игру с «Бетисом». Сегодня Артем был к месту. Думаю, Семак остался им доволен.

Сергеев понравился. Здорово скидывал грудью мяч Юри Алберто. И до этого он в центре поля остроумно отыграл назад. Значит, понимает игру. Это радует.

Убойный момент у Кузяева? Попал в перекладину. Но можно было и тоньше сыграть. Покатить на Юри Алберто вдоль ворот. Принятие решений... Пас-то на бразильца напрашивался. Не оценил до конца ситуацию.

Понимаю логику Семака при выборе стартового состава. Он сделал ставку на опытных футболистов, но они его подвели. Ну как Кержаков отдал такую передачу Ракицкому? Про украинца я уже высказался. Почему он ничего не сделал в эпизоде с первым голом? Не можешь выпрыгнуть, но хоть как-то помешай! Это выглядело так беспомощно с точки зрения нашего защитника...

Я уже как-то говорил, что вратарская позиция меня тревожит. Сейчас очевидно, что летом нужно найти основного голкипера. Миша Кержаков — хороший парень, но как можно было так сыграть? Ведь его же никто не атаковал. Нда...

Шансов пройти дальше, конечно, мало. Их и изначально было немного. Но хотя бы сегодня играли на равных с испанским клубом. А во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис». Вид у Пеллегрини был довольно озабоченный. Понятно, что соперник сильный. В гостях будет еще сложнее. Но что поделать? Надо самим играть!