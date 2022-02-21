«Зенит» не упал, а только споткнулся». Романцев разбирает поражение от «Бетиса» и рассуждает о шансах Семака в Испании

Судьба путевки в 1/8 финала решится в Севилье 24 февраля.

«Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Бетису» (2:3). Теперь для прямого попадания в следующую стадию команду Сергея Семака устроит победа от двух мячей (победа в один гол активирует дополнительное время). Легендарный тренер Олег Романцев специально для «СЭ» рецензирует первый матч «Зенита» в 2022 году и рассуждает о шансах команды в Севилье.

— Удивило, что дома «Зенит» так робко начал: сразу прижался к воротам и отдал инициативу?

— Нет, не удивило. Я уже говорил, что после сборов «Зениту» будет сложно сразу выйти на уровень, который позволит вести игру в матче такого статуса. А вот «Бетис» смог позволить себе не отступать от своих тактических принципов. И, сделав ставку на высокий прессинг, не дал возможности хозяевам быстро выходить из обороны и проводить скоростные атаки.

— «Зенит» пропустил уже на 8-й минуте — не показалось, что судья мог не назначать тот штрафной?

— Даже если арбитр и ошибся, то в пропущенном мяче виноват уж точно не он. А Ракицкий с Чистяковым, которые дали свободно пробить головой опередившему их на подаче со штрафного Родригесу. Хрестоматийный просчет защитников, которые обязаны в таких моментах перекрывать соперника.

— Через 10 минут они снова начудили.

— Невозможно понять, о чем думали четверо (!) игроков «Зенита», пятясь к своим воротам и дав Виллиану Жозе с радиуса штрафной без помех отправить мяч в угол ворот Кержакова.

— Вратарь «Зенита» виноват в пропущенном мяче?

— Оба гола — не его стопроцентная вина. Как говорят в таких случаях, вратарь просто не выручил.

Артем Дзюба сражается за верховой мяч. Фото Reuters

— Третий гол, родившийся буквально на ровном месте, наверняка вратарский?

— И его, и защитника. Абсолютно неоправданный риск, который лишь подтвердил недостаток их психологической готовности. Вопреки всем футбольным законам, не было нужды отдавать мяч в центр Ракицкому, который не был к этому готов. Что и стало подарком шустрому Гуардадо. В матчах такого уровня подобных просчетов не прощают.

— Что следовало сделать «Зениту» в условиях столь жесткого прессинга, чтобы выравнять игру?

— Больше играть в касание, стараться искать моменты для выхода из обороны за счет быстрого среднего паса, усилить давление флангами. Тем более что в середине есть такие техничные исполнители, как Вендел и Малком. Кстати, именно их усилиями «Зениту» и удалось сравнять счет, когда они на пару соорудили второй гол. А за три минуты до этого фланговая передача Караваева позволила забить Дзюбе. Вот на этом отрезке команде Семака удалось прийти в себя, наладить скоростные атаки и заставить уже испанцев занервничать в обороне. Вот тогда и выяснилось, что эта линия у «Бетиса» не самая надежная и подвижная.

— Если бы не этот обидный гол, «Зенит» бы зацепился за ничью?

— Что здесь гадать — при таком количестве нелепых ошибок ответить на такой вопрос сложно. Во втором тайме Семак перетряхнул защитную линию, убрав Ракицкого с Караваевым и выпустив Кругового с Мостовым. И оборона питерцев особых ляпов больше не допускала. Хотя сзади у хозяев стало спокойней еще и потому, что после перерыва «Бетис» действовал по счету, больше заботясь о собственной безопасности.

— И все-таки — не попади Кузяев в перекладину...

— Лучше бы Далер не бил, а катнул мяч на дальнюю штангу свободному Алберто. Хотя это тоже из категории «если бы». Так что теперь надо думать об ответной встрече, которая чаще всего оказывается решающей: к этому моменту ты уже почувствовал соперника, увидел его слабые и сильные места, определился с тактикой.

Третий мяч влетает в ворота «Зенита». Фото Reuters

С учетом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой. К тому же оборона «Бетиса», как выяснилось, не из разряда непроходимых.

Надеюсь, домашняя неудача даст толчок для выхода на игровой уровень, которым команда Семака блеснула в середине первого тайма. «Зенит» только споткнулся, а не упал!

— Вы сами часто играли против испанских грандов — какая из еврокубковых встреч «Спартака» запомнилась больше остальных?

— Конечно, на «Сантьяго Бернабеу» в марте 91-го, когда мы в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов обыграли могучий «Реал». Шел лишь мой третий сезон в «Спартаке», особого опыта у нас не было. Может, поэтому в самом начале и пропустили. Но не дрогнули, собрались и трижды забили команде Альфредо Ди Стефано! Пару раз отличился только перешедший к нам из «Зенита» Димка Радченко, а подвел итог Валера Шмаров. Такие игры не забываются! Тем более что в своей истории «Спартак» впервые вышел в полуфинал главного европейского турнира.