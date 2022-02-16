Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:15

Кузяев считает, что «Зениту» не повезло со жребием Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Кузяев считает, что команде не повезло со жребием Лиги Европы
Гоша Чернов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— Вы два месяца не проводили официальных матчей, «Бетис» играет по два раза в неделю. На ваш взгляд, как эта разница может сказаться на матчах с «Бетисом»?
— Сложный вопрос, учитывая, что у нас нет игрового ритма, два месяца мы не участвовали в официальных играх. «Бетис», насколько я знаю, 14 футболистам играет по два матча в неделю. Я не могу сказать, плюс для нас это или для них.
— Как прошли сборы?
— Продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных играх. Но мы в хорошей физический форме. Я надеюсь нам удастся выиграть. Мы будем играть на победу.
— «Зениту» могли попасться «Рейнджерс», «Брага», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб. Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло со жребием?
— В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал лиги Европы будет в Севилье, это будет мотивировать соперника. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление.
— Как вы приняли новичков?
— Приняли хорошо, замечательно. Новички не испытывают никаких проблем. Им нужно время, чтобы адаптироваться под наш стиль и темп. Но я уверен, что со временем они еще больше прибавят и помогут команде реализовать задачи.

Встреча «Зенита» с «Бетисом» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.

Далер Кузяев
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
8
7
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Семак рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине
Яковлев: «Языджи удивил в плане исполнения стандартных положений. Это его самые выраженные качества»
Яковлев: «Если Дзагоев загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе эту тренировку ты не переживешь»
«Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» в товарищеском матче в Испании
Клопп: «Мне нравилось правило выездного гола в Лиге чемпионов. Но мы играем не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше»
«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем» в товарищеском матче в Турции
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Спартак» опроверг информацию об интересе к Мхитаряну
Семак рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине
«Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, решение должен принять Семак
Яковлев: «Языджи удивил в плане исполнения стандартных положений. Это его самые выраженные качества»
Яковлев: «Если Дзагоев загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе эту тренировку ты не переживешь»
Агент Карраскаля подтвердил, что футболист отправился на медосмотр для ЦСКА
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Семак рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине
Семак: «У «Бетиса» прекрасные исполнители в атакующей линии»
Семак: «Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков»
Семак рассказал о сложностях подготовки «Зенита» перед матчем против «Бетиса»
Семак перед матчем против «Бетиса» выбирает между Кержаковым и Одоевским
Ловрен не сыграет против «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости