Кузяев считает, что «Зениту» не повезло со жребием Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— Вы два месяца не проводили официальных матчей, «Бетис» играет по два раза в неделю. На ваш взгляд, как эта разница может сказаться на матчах с «Бетисом»?

— Сложный вопрос, учитывая, что у нас нет игрового ритма, два месяца мы не участвовали в официальных играх. «Бетис», насколько я знаю, 14 футболистам играет по два матча в неделю. Я не могу сказать, плюс для нас это или для них.

— Как прошли сборы?

— Продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных играх. Но мы в хорошей физический форме. Я надеюсь нам удастся выиграть. Мы будем играть на победу.

— «Зениту» могли попасться «Рейнджерс», «Брага», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб. Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло со жребием?

— В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал лиги Европы будет в Севилье, это будет мотивировать соперника. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление.

— Как вы приняли новичков?

— Приняли хорошо, замечательно. Новички не испытывают никаких проблем. Им нужно время, чтобы адаптироваться под наш стиль и темп. Но я уверен, что со временем они еще больше прибавят и помогут команде реализовать задачи.

Встреча «Зенита» с «Бетисом» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.