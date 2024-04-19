Паредес доволен игрой «Ромы» в матче с «Миланом» в Лиге Европы

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Лиги Европы после двух встреч с «Миланом». Римский клуб выиграл с общим счетом 3:2.

«Мы играли с большой уверенностью. После красной карточки сыграли так, как должны были сыграть. Я стараюсь делать все, что в моих силах. Стараюсь становиться лучше с каждым днем и вносить свой вклад в успехи команды. Я думаю, что сегодня мы все внесли свою лепту. Игра, которую поставил команде Де Росси, отлично мне подходит, и сегодня вы могли видеть это на поле», — заявил Паредес.

По сумме двух встреч «Рома» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Байера». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9 мая.