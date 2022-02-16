Араухо из-за травмы пропустит первый матч «Барселоны» с «Наполи» в Лиге Европы
Защитник «Барселоны» Арухо из-за травмы пропустит первый матч 1/16 Лиги Европы с «Наполи»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продолжает восстановление после травмы, сообщает Marca 16 февраля.
По информации источника, 22-летний уругваец, получивший травму в матче 24-го тура ла лиги, не тренировался сегодня в общей группе.
Таким образом, защитник пропустит первую встречу 1/16 Лиги Европы с «Наполи», которая состоится 17 февраля.
В нынешнем сезоне Араухо забил три мяча в 26 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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