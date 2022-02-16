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Араухо из-за травмы пропустит первый матч «Барселоны» с «Наполи» в Лиге Европы

Защитник «Барселоны» Арухо из-за травмы пропустит первый матч 1/16 Лиги Европы с «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продолжает восстановление после травмы, сообщает Marca 16 февраля.

По информации источника, 22-летний уругваец, получивший травму в матче 24-го тура ла лиги, не тренировался сегодня в общей группе.

Таким образом, защитник пропустит первую встречу 1/16 Лиги Европы с «Наполи», которая состоится 17 февраля.

В нынешнем сезоне Араухо забил три мяча в 26 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/02/16/620cd30f268e3efd508b4600.html
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