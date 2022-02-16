Семак рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине
Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что следит за ходом Олимпиады в Пекине
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине.
— Следите ли вы за Олимпийскими играми?
— Да, следим. Не могу сказать, что тщательно, но поддерживаем всех наших спортсменов. Спорт — это объединяющийся фактор. Есть многие вещи, на которые принято бурно реагировать. Но мы в любом случае поддерживаем спортсменов. Мы сами занимаемся этим и понимаем, насколько это сложно. Уверен, что каждый мечтает дать максимум для команды и страны. Но тем спорт и интересен, что бывают неожиданности. Мы гордимся нашими спортсменами.
Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.
Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022.
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