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Сегодня, 02:28

Клопп: «Ливерпуль» вылетел, однако игрой я доволен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч дальше прошла итальянская команда.

«Было ясно, что мы создали себе большие проблемы. Было действительно сложно, и мы чересчур торопились в игровых эпизодах. Мне очень понравилась сегодняшняя игра с тем желанием и энергичностью, которые парни продемонстрировали. Просто невероятно с их стороны.

Мы выиграли. Именно такую свою реакцию мы и хотели показать. Было сложно, и мы знали, что так и будет. Но «Аталанта» заслуживает прохода дальше — 100 процентов. Чувства — смешанные. Мы вылетели, однако игрой я доволен. Нам хотелось, чтобы мы смогли отправиться в Дублин, но этого уже не будет», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

 
Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук (справа) против нападающего &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамеда Салаха. «Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040521--atalanta-vs-liverpool/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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