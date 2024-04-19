Де Росси: «Байер» не проигрывает в этом сезоне, но это не значит, что он непобедим»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси после победы над «Миланом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы поделился ожиданиями от противостояния с Хаби Алонсо в полуфинале.

«Я никогда не сражался с Хаби Алонсо как тренер, но он делает потрясающую работу. Я встречался с ним много раз, когда играл, и думаю, что мы всегда уважали друг друга. Мы будем готовы. «Байер» не проигрывает в этом сезоне, но это не значит, что он непобедим», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси.

По сумме двух встреч «Рома» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Байера». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9 мая.