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Сегодня, 01:29

Голы Дибалы, Габбиа, Мумбанья и Антонио претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание гола недели Лиги Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 18 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала.

В голосовании участвуют голы, которые забили Пауло Дибала («Рома»), Микаэль Антонио («Вест Хэм»), Маттео Габбиа («Милан») и Фарис Мумбанья («Марсель»).

Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Алексей Миранчук, Мохамед Салах, Флориан Вирц. «Аталанта» выбила «Ливерпуль», «Рома» прошла «Милан». Онлайн-трансляция матчей Лиги Европы
Пауло Дибала
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Рома
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