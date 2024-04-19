Голы Дибалы, Габбиа, Мумбанья и Антонио претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 18 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала.
В голосовании участвуют голы, которые забили Пауло Дибала («Рома»), Микаэль Антонио («Вест Хэм»), Маттео Габбиа («Милан») и Фарис Мумбанья («Марсель»).
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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