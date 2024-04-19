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Вратарь «Ромы» Свилар: «После красной карточки Де Росси произнес сильную мотивационную речь»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ромы» Миле Свилар прокомментировал победный матч команды против «Милана» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«После красной карточки, в перерыве, Де Росси произнес сильную мотивационную речь, и мы проделали невероятную работу... Все выложились на сто процентов, и именно поэтому мы сильная команда и настоящая семья», — цитирует Свилара сайт УЕФА.

По сумме двух встреч «Рома» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Байера». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9 мая.

Лига Европы УЕФА
ФК Милан
ФК Рома
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Де Росси: «Байер» не проигрывает в этом сезоне, но это не значит, что он непобедим»

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