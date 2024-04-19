Гасперини: «Аталанта» выбила великого тренера и великую команду»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. По итогам двух встреч в полуфинал вышла итальянская команда.

«Мы выбили великого тренера и великую команду. Мы вложили в эти два матча все — в первую очередь, свое сердце. Мы очень счастливы. Сегодня после того быстро пропущенного мяча мы показали фантастическую игру, и нам здорово помогли трибуны. Мы должны были забивать — возможности забить были, как и в Ливерпуле. Это был несколько безумный матч. Есть разные способы обороны: отсиживаться или высоко прессинговать. И мы остановились на последнем из этих вариантов. Мы были физически мощны и поддерживали темп.

У меня в карьере кубков, может, и не было, но несколько медалей есть, и, думаю, такое заслуживает медали. Нет сомнений, нам хочется что-нибудь выиграть, но кубок — это еще и единство этих парней. В перерыве я спрашивал у них, хотят ли они отойти немного назад и защищаться глубже, если испытывают давление, а они ответили, что совершенно не хотят. Для меня это уже — трофей, потому что они мыслят так же, как и я», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.