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Сегодня, 02:41

Гасперини: «Аталанта» выбила великого тренера и великую команду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп и Джан-Пьеро Гасперини.
Фото AFP

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. По итогам двух встреч в полуфинал вышла итальянская команда.

«Мы выбили великого тренера и великую команду. Мы вложили в эти два матча все — в первую очередь, свое сердце. Мы очень счастливы. Сегодня после того быстро пропущенного мяча мы показали фантастическую игру, и нам здорово помогли трибуны. Мы должны были забивать — возможности забить были, как и в Ливерпуле. Это был несколько безумный матч. Есть разные способы обороны: отсиживаться или высоко прессинговать. И мы остановились на последнем из этих вариантов. Мы были физически мощны и поддерживали темп.

У меня в карьере кубков, может, и не было, но несколько медалей есть, и, думаю, такое заслуживает медали. Нет сомнений, нам хочется что-нибудь выиграть, но кубок — это еще и единство этих парней. В перерыве я спрашивал у них, хотят ли они отойти немного назад и защищаться глубже, если испытывают давление, а они ответили, что совершенно не хотят. Для меня это уже — трофей, потому что они мыслят так же, как и я», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

 
Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук (справа) против нападающего &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамеда Салаха. «Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040521--atalanta-vs-liverpool/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Юрген Клопп
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