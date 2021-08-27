Рейтинг УЕФА: Россия опустилась на 42-е место. Скоро останемся без прямой путевки в Лигу чемпионов
После ответных матчей 4-х отборочных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Россия упала с 40-го на 42-е место в рейтинге УЕФА этого сезона. А в таблице коэффициентов, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши команды уступили австрийцам девятое место. В ближайшее время вслед за ними и шотландцами нас могут обойти украинцы — тогда вылетим за пределы первой десятки. В дальнейшем это грозит потерей места в групповом турнире Лиги чемпионов: чемпиону России придется проходить отборочный этап.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турни
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
2. Сочи
|
ЛК
|
3
|
0
|
3
|
3. Рубин
|
ЛК
|
0,5
|
0
|
0,5
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
Спартак
|
ЛЧ
|
0
|
0
|
0
Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 42-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|
Страна
|
21/22
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Англия
|
2,428
|
17
|
88,069
|
7 (7*)
|
2. Испания
|
2,857
|
20
|
80,57
|
7 (7)
|
3. Италия
|
2,571
|
18
|
63,759
|
7 (7)
|
4. Германия
|
2,5
|
17,5
|
61,499
|
7 (7)
|
5. Португалия
|
3,75
|
22,5
|
44,216
|
6 (4)
|
6. Франция
|
2,083
|
12,5
|
43,748
|
6 (6)
|
7. Голландия
|
3,4
|
17
|
33,5
|
5 (5)
|
8. Австрия
|
3,2
|
16
|
31,65
|
5 (4)
|
9. Шотландия
|
2,3
|
11,5
|
31,3
|
5 (2)
|
10. Россия
|
1,5
|
7,5
|
30,682
|
5 (3)
|
11. Украина
|
2,6
|
13
|
30,2
|
5 (3)
|
12. Сербия
|
3
|
12
|
26,875
|
4 (2)
|
13. Бельгия
|
2,2
|
11
|
26,2
|
5 (4)
|
14. Швейцария
|
3,75
|
15
|
25,675
|
4 (2)
|
15. Хорватия
|
3,25
|
13
|
24,4
|
4 (1)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|1. Англия
|67,998
|2. Испания
|60,856
|3. Германия
|51,642
|4. Италия
|46,426
|5. Португалия
|34,55
|6. Франция
|32,248
|7. Голландия
|30,6
|8. Шотландия
|27,3
|9. Бельгия
|23,6
|10. Украина
|22,2
|11. Австрия
|21,9
|12. Сербия
|20,5
|13. Хорватия
|19,275
|14. Швейцария
|19,175
|15. Норвегия
|18,5
|16. Россия
|18,082
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)
|
1. Англия
|
45,356
|
2. Испания
|
41,285
|
3. Германия
|
36,428
|
4. Италия
|
33,784
|
5. Португалия
|
23,65
|
6. Голландия
|
22
|
7. Франция
|
21,665
|
8. Шотландия
|
20,55
|
9. Украина
|
16,6
|
10. Бельгия
|
15,8
|
11. Австрия
|
15,7
|
12. Швейцария
|
15,275
|
13. Сербия
|
14,5
|
14. Хорватия
|
13,525
|
15. Швеция
|
13,125
|
16. Норвегия
|
13,125
|
17. Израиль
|
12,875
|
18. Греция
|
12,25
|
19. Румыния
|
11,125
|
20. Венгрия
|
11
|
21. Чехия
|
11
|
22. Кипр
|
11
|
23. Дания
|
10,85
|
24. Турция
|
10,8
|
25. Болгария
|
10,75
|
26. Россия
|
10,499
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.
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