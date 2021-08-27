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Рейтинг УЕФА: Россия опустилась на 42-е место. Скоро останемся без прямой путевки в Лигу чемпионов

01:25
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После ответных матчей 4-х отборочных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Россия упала с 40-го на 42-е место в рейтинге УЕФА этого сезона. А в таблице коэффициентов, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши команды уступили австрийцам девятое место. В ближайшее время вслед за ними и шотландцами нас могут обойти украинцы — тогда вылетим за пределы первой десятки. В дальнейшем это грозит потерей места в групповом турнире Лиги чемпионов: чемпиону России придется проходить отборочный этап.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турни

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

0

4

4

2. Сочи

ЛК

3

0

3

3. Рубин

ЛК

0,5

0

0,5

4. Локомотив

ЛЕ

0

0

0

Спартак

ЛЧ

0

0

0

Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 42-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна

21/22

Очки

Сумма

Клубы

1. Англия

2,428

17

88,069

7 (7*)

2. Испания

2,857

20

80,57

7 (7)

3. Италия

2,571

18

63,759

7 (7)

4. Германия

2,5

17,5

61,499

7 (7)

5. Португалия

3,75

22,5

44,216

6 (4)

6. Франция

2,083

12,5

43,748

6 (6)

7. Голландия

3,4

17

33,5

5 (5)

8. Австрия

3,2

16

31,65

5 (4)

9. Шотландия

2,3

11,5

31,3

5 (2)

10. Россия

1,5

7,5

30,682

5 (3)

11. Украина

2,6

13

30,2

5 (3)

12. Сербия

3

12

26,875

4 (2)

13. Бельгия

2,2

11

26,2

5 (4)

14. Швейцария

3,75

15

25,675

4 (2)

15. Хорватия

3,25

13

24,4

4 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 67,998
2. Испания 60,856
3. Германия 51,642
4. Италия 46,426
5. Португалия 34,55
6. Франция 32,248
7. Голландия 30,6
8. Шотландия 27,3
9. Бельгия 23,6
10. Украина 22,2
11. Австрия 21,9
12. Сербия 20,5
13. Хорватия 19,275
14. Швейцария 19,175
15. Норвегия 18,5
16. Россия 18,082

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия

45,356

2. Испания

41,285

3. Германия

36,428

4. Италия

33,784

5. Португалия

23,65

6. Голландия

22

7. Франция

21,665

8. Шотландия

20,55

9. Украина

16,6

10. Бельгия

15,8

11. Австрия

15,7

12. Швейцария

15,275

13. Сербия

14,5

14. Хорватия

13,525

15. Швеция

13,125

16. Норвегия

13,125

17. Израиль

12,875

18. Греция

12,25

19. Румыния

11,125

20. Венгрия

11

21. Чехия

11

22. Кипр

11

23. Дания

10,85

24. Турция

10,8

25. Болгария

10,75

26. Россия

10,499

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

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Александр Бобров все материалы автора

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