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Дзанетти: «Интер» будет тщательно готовиться к «Шерифу» — в ЛЧ сложна абсолютно каждая игра»

26 августа 2021, 23:50
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для итальянского клуба.

«Интер» сыграет в группе B с мадридским «Реалом», донецким «Шахтером» и «Шерифом» из Тирасполя.

«Нам хорошо знаком тренер «Шахтера» Де Дзерби благодаря его успешной работе в «Сассуоло». Его команды демонстрируют интересный футбол. Он, в свою очередь, хорошо знает нас. Предстоит крайне непростая игра

«Шериф» дебютирует в ЛЧ? Этот факт ничуть не говорит о том, что мы не станем готовиться к игре с ним самым тщательным образом. Изучим его до мельчайших деталей, так как точно знаем, что в Лиге чемпионов сложна абсолютно каждая игра», — цитирует Дзанетти официальный сайт УЕФА.

Первый тур группового турнира пройдет 14–15 сентября. Завершающий, шестой, тур состоится 7–8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2022/2001308/

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Александр Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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