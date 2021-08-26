Дзанетти: «Интер» будет тщательно готовиться к «Шерифу» — в ЛЧ сложна абсолютно каждая игра»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для итальянского клуба.

«Интер» сыграет в группе B с мадридским «Реалом», донецким «Шахтером» и «Шерифом» из Тирасполя.

«Нам хорошо знаком тренер «Шахтера» Де Дзерби благодаря его успешной работе в «Сассуоло». Его команды демонстрируют интересный футбол. Он, в свою очередь, хорошо знает нас. Предстоит крайне непростая игра

«Шериф» дебютирует в ЛЧ? Этот факт ничуть не говорит о том, что мы не станем готовиться к игре с ним самым тщательным образом. Изучим его до мельчайших деталей, так как точно знаем, что в Лиге чемпионов сложна абсолютно каждая игра», — цитирует Дзанетти официальный сайт УЕФА.

Первый тур группового турнира пройдет 14–15 сентября. Завершающий, шестой, тур состоится 7–8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.