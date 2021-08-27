Де Дзерби прокомментировал попадание «Шахтера» в одну группу Лиги чемпионов с «Интером», «Реалом» и «Шерифом»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Интер» и «Реал» поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и «Шериф» — я не очень хорошо знаю эту команду, но они отлично играли с загребским «Динамо». «Интер» — сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. «Интер» потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.

Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на «Реал» как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о «Реале». На самом деле в последние годы «Барселона» в Испании стала лучше, чем «Реал». Но мы до сих пор можем считать, что мадридский «Реал» — одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

«Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Интером», «Реалом» и «Шерифом». В раунде плей-офф донецкий клуб по сумме двух матчей обыграл «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.