Как Валиева, Трусова, Туктамышева и Щербакова будут делить олимпийские путевки. Ждем много ультра-си

В женском одиночном катании будет настоящая битва.

Наибольший интерес на чемпионате России в Санкт-Петербурге, как и все последние годы, вызывает женский турнир. Ожидается дебют юниорок — Софьи Самоделкиной, Софьи Муравьевой, Анастасии Зининой и Аделии Петросян. Среди более взрослых спортсменок выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, рекордсменка Камила Валиева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова. Не стоит забывать и про Майю Хромых. Но по форме, которую фигуристка демонстрировала по ходу сезона, предпочтительнее все-таки смотрятся Валиева, Туктамышева, Трусова и Щербакова. Именно они, скорее всего, и разыграют между собой три олимпийские путевки.

Для главной цели — попадания на Олимпиаду — любой претендентке необходимо показать свой максимум, отказать чисто и оказаться как можно выше в итоговом зачете. Примерного контента фигуристок пока нет, но можно проанализировать тот максимум, который каждая из них демонстрировала в своей карьере, и предположить, что они способны показать в Санкт-Петербурге.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Камила Валиева

Короткая программа (Rostelecom Cup-2021)

Сумма баллов: 87,42

Техника: 49,97

Базовая стоимость прыжкового контента: 24,41 балл



Произвольная программа (Rostelecom Cup-2021)

Сумма баллов: 185,29

Техника: 109,02

Базовая стоимость прыжкового контента: 65,67

Оба лучших результата в короткой и произвольной программах Камила показала на своем последнем турнире — Rostelecom Cup. Наблюдать за катанием Валиевой в текущем сезоне — это постоянно задаваться вопросом: а что, можно еще лучше? На этапе «Гран-при» в Сочи фигуристка стала абсолютной рекордсменкой, обновив все достижения. Теперь можно задаться еще одним вопросом: а нужно ли вообще что-то менять?

Тройной аксель в короткой, три четверных — одиночный сальхов, тулуп в каскаде с тройным и тулуп + ойлер + сальхов (во второй половине программы), да еще и тройной аксель — это все в произвольной.

Решать будет, конечно же, тренерский штаб. Но одно можно утверждать точно — если Камила исполнит все, что делала в Сочи, вряд ли кто-то сможет навязать ей борьбу. Там ее сумма баллов достигла отметки 272,71. На чемпионате же России, при домашнем судействе, сумма может уйти и за 280.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Туктамышева

Короткая программа (Finlandia Trophy-2021)

Сумма баллов: 81,53

Техника: 45,89

Базовая стоимость прыжкового контента: 23,4

Лучшие баллы Елизаветы в короткой программе были на турнире серии ISU Challenger в Финляндии. Поэтому примерно того же контента стоит ожидать на привычном для нее льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге. В текущем сезоне ее оценки имеют положительную динамику. И при этом в Финляндии дорожка шагов у Туктамышевой была оценена на третий уровень. То есть еще есть куда прибавлять. Однако нет никаких сомнений в том, что если Елизавета сделает свой привычный контент в короткой программе, то наберет 80+ баллов.

Произвольная программа (World Team Trophy-2019)

Сумма баллов: 153,89

Техника: 82,15

Базовая стоимость прыжкового контента: 49,61

На командном World Team Trophy-2019 Елизавета выступала феноменально и сумела обойти японку Рику Кихиру. Но контент, который она исполняла там, отличается от текущего. Сейчас Туктамышева исполняет более сложные каскады — дупель + ойлер + сальхов (8,91) вместо секвенции сальхов + дупель (6,08) и прыгает тройной аксель в каскаде с тулупом (9,30) вместо двойного (8,25). Все это увеличивает базовую стоимость прыжкового контента на 3,88 балла.

При этом Елизавета сильно прибавила в катании. И ее вторая оценка стала выше по сравнению с прошлыми годами. Поэтому от фигуристки ждем не менее 150 баллов за произвольную в случае чистого проката. А если Туктамышева пойдет на четверной?

Базовая стоимость прыжка — 9,50. Если фигуристка, к примеру, заменит привычный тройной флип в начале программы на квад-тулуп, то добавит к базе 4,2 балла. А так уже и до 160 можно дотянуться...

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анна Щербакова

Короткая программа (World Team Trophy-2021)

Сумма баллов: 81,07

Техника: 43,51

Базовая стоимость прыжкового контента: 20,48

Лучший результат в короткой программе в карьере действующая чемпионка мира показала на командном World Team Trophy в 2021 году. И ей по силам сделать это вновь. Главный козырь Щербаковой в короткой программе — каскад лутц + риттбергер — на месте.

В начале сезона были вопросы по вращениям, но последние старты показали, что они были преждевременными — у Анны все в порядке. А значит, стоит ожидать от нее сильной оценки после первого соревновательного дня — в районе 80 баллов в случае чистого исполнения контента.

Произвольная программа («Гран-при Италии»)

Сумма баллов: 165,05

Техника: 92,26

Базовая стоимость прыжкового контента: 56,58

А вот лучший результат в карьере за произвольную программу Щербакова получила на одном из последних стартов — на этапе серии «Гран-при» в Италии. Там фигуристка пошла только на один сольный четверной флип. А мы знаем, что Анна способна прыгать еще и лутц, а также делать это в каскаде.

Безусловно, тренерский штаб Этери Тутберидзе найдет оптимальный контент для трехкратной чемпионки России. Но при текущем уровне конкуренции можно предположить, что четверных будет два, а один из них — в каскаде. Такими темпами у Щербаковой будут все шансы уйти за 170 баллов в произвольной.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александра Трусова

Короткая программа («Гран-при США»)

Сумма баллов: 77,69

Техника: 42,21

Базовая стоимость прыжкового контента: 19,21

Лучший результат в карьере за короткую программу у Александры — с последнего старта. И вероятнее всего, в Санкт-Петербурге от нее стоит ожидать примерно то же самое. Вряд ли сама Саша и ее тренерский штаб пойдут на риск и поставят тройной аксель место двойного.

Сейчас слишком большой уровень конкуренции, и ошибка в короткой программе может стоить слишком дорого — в произвольной даже за счет четверных прыжков ее уже не отыграть. Поэтому при чистом исполнении стоит ожидать от Трусовой в районе 78-80 баллов — с учетом домашнего судейства.

Произвольная программа (этап Кубка России в Казани-2020)

Сумма баллов: 171,21

Техника: 102,89

Базовая стоимость прыжкового контента: 69,02

А вот на что способна Александра в произвольной — большой вопрос. Фигуристка выступила на «Гран-при США» с облегченным контентом — всего один четверной прыжок. Всему виной была травма ноги. Позднее по этой же причине Трусова отказалась от этапа в Японии. С того момента прошло два месяца.

Лучшие баллы в карьере за произвольную Саша показала в 2020 году на этапе Кубка России в Казани. Там было четыре четверных прыжка, из которых она чисто исполнила три. Большой и интригующий вопрос, на сколько четверных Трусова пойдет сейчас, на чемпионате России, когда на кону Олимпиада.

Все мы помним тот триумф на контрольных прокатах, когда Александра исполнила пять четверных. Сергей Дудаков тогда целовал чехлы от коньков, а Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не сдерживали улыбок.

Поэтому, учитывая уровень конкуренции и отсутствие каких-либо козырей в короткой (во время последнего выступления не было ни тройного акселя, ни каскада лутц + риттбергер), стоит предположить, что четверных будет три. Фигуристке удавалось исполнять три из четырех/пяти заявленных неоднократно. И если с ошибками в Казани Саша получила солидные 171, 21, то без ошибок ей будет по силам достичь и 175 баллов.

Чемпионат России. Женщины

Камила Валиева, Арина Онищенко, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Валерия Шульская, Анна Щербакова, Вероника Яметова.



Расписание соревнований:

23 декабря

13.15 Мужчины. Короткая программа

16.05 Танцы на льду. Ритм-танец

19.05 Пары. Короткая программа

24 декабря

12.45 Танцы на льду. Произвольный танец

15.15 Мужчины. Произвольная программа

18.20 Женщины. Короткая программа

25 декабря

15.30 Пары. Произвольная программа

18.00 Женщины. Произвольная программа

26 декабря

14.00 Показательные выступления