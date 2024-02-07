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Фигурное катание

7 февраля, 18:01

Фигуристка Ципухина призналась, что пришла в фигурное катание после просмотра Олимпиады в Сочи

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Екатерина Ципухина прокомментировала свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске и рассказала о том, как начала заниматься спортом.

«Были недочеты. Рада, что получился четверной сальхов. Наверное, это почти мой максимум на сегодня. Буду стараться двигаться дальше. Для меня большая честь и радость принимать участие в таких соревнованиях. Всегда ставлю одну цель — катать на максимум. Рада, что получилось откатать две программы более-менее чисто.

Я пришла в фигурное катание в пять лет, смотрела Олимпиаду в 2014 году. Начала набирать обороты, потом перешла в Нижний Новгород. На Олимпиаде в Сочи не особо разбиралась в лидерах, болела за наших, мне очень понравилось, вдохновилась этим.

В нынешнее время лучше, чтобы были элементы ультра-си. С ними проще попасть в призеры. Думаю, что это уже вошло в норму — прыгать четверные, ультра-си. Сначала было страшновато заходить на четверные, но со временем привыкаешь. Хотелось бы еще что-то попробовать из четверных», — сказала Ципухина.

По сумме двух прокатов Ципухина набрала 205,39 балла и занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание
Сочи-2014
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