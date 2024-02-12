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12 февраля, 16:22

Мозалев объяснил плохое выступление на чемпионате России в Челябинске

Руслан Минаев
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Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Много факторов там было — я болел перед чемпионатом. Приехал после этапа в Самаре и заболел через неделю. Неделю дома лежал, не мог даже встать с кровати, было тяжело, — цитирует Мозалева ТАСС. — Когда вышел на тренировки, у меня было две недели на подготовку. Я вышел, будто как в начале сезона, на тренировках не мог докатать программы, даже не представлял, как доеду произвольную на чемпионате. Еще после короткой программы на чемпионате России у меня заболел копчик, наверное, после падения с тулупа, я не понимал, катать или не катать. Когда перед произвольной озвучили, что осталась одна минута до завершения разминки, я принял решение катать».

Чемпионат России проходил с 21 по 24 декабря. Мозалев занял итоговое 11-е место на турнире.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Андрей Мозалев
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