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Фигурное катание

7 февраля, 21:36

Фигуристы из академии Плющенко заявили об отсутствии спортивной мотивации на первенстве России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик прокомментировали свое выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Поспать надо было еще часа три (смеется). Поздний старт нам в плюс, мне нравится вечером выступать. Цель на турнир не ставили, главное — откатать чисто. Судьи разберутся», — сказал Вильчик.

«Довольны прокатом, утренняя тренировка прошла не лучшим образом. Завтра посмотрим на произвольную. Я больше переживаю перед короткой. Подготовка проходила достаточно тяжело, много катались. Последняя неделя была самой тяжелой», — добавила Чернышова.

Дуэт набрал 69,06 баллов за короткую программу и занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание
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