Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих тренировках: «Не отставали от графика»

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров прокомментировали свое выступление на первенстве России среди юниоров.

«Мы с тренерами посовещались и приняли решение, что в данной ситуации «Шахматы» будут сильнее и интереснее смотреться. Поэтому решили еще раз их показать.

В ритм-танце мы раскрылись еще больше эмоционально друг с другом, технически мы еще дорабатываем фокстрот и дорожки, твизлы. А в произвольном, по ощущениям, очень сегодня понравилось. Мы строги к себе, но сегодня был один из лучших прокатов, который мы делали. Это было лучше, чем в прошлом году. Мы сейчас говорим про свои ощущения, а как оценивают — это не наша работа.

Сегодня мы катались для себя, хотелось, чтобы нам понравилось, чтобы нам не в чем себя было упрекнуть. Мы сделали свою работу, и мы уже довольны вне зависимости от того, какими станем в итоге. Впереди еще финал, там мы определенно сыграем еще одну партию. Играю ли в реальности шахматы? Бывает. Иногда посматриваю партии на чемпионате мира», — сказал Гончаров.

«Я бы сказала, что у нас очень грамотно прошла подготовка к первенству России, тренировки были спланированы четко, мы не отставали от графика, выполняли все нагрузки. Это нам стоит запомнить, потому что такая подготовка положительно сказалась на старте», — добавила Щербакова.

По сумме двух прокатов Щербакова и Гончаров набрали 180,63 балла и заняли третье место. Победителями стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (186,40 балла), на второй строчке — Анна Коломенская и Артем Фролов (180,70).